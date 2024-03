Metrovía: “Mientras la ATM improvisa, quienes sufren son los usuarios”

Enojo, resignación y negociación. En este orden se manifestaró este 19 de marzo las emociones de los guayaquileños que desde el sur de la ciudad, y en vista de que se suspendió el servicio de la troncal 2 de la Metrovía, buscaban la forma de llegar al norte.

Como lo publicó EXPRESO la tarde del pasado 18 de marzo, un articulado se incendió a orillas de la parada Hospital del IESS, en la avenida 25 de Julio; lo que motivó no solo a que la estación cierre sus puertas este 19 de marzo durante todo el día; sino a que el Municipio de Guayaquil dé por terminado de manera unilateral el contrato con el consorcio Metro Express, encargado de la operación de esa troncal.

Tras la suspensión del servicio, que se prevé este 20 de marzo reanudar de forma parcial ante las múltiples quejas que se registraron, los usuarios de la parada afectada, que tuvieron que movilizarse hacia las estaciones Sopeña y Sagrada Familia para llegar a sus destinos, denunciaron vivir un calvario.

El gerente general de la ATM anunció que se está realizando los acercamientos para contratar un nuevo operador.



“Una hora y veinte minutos he tenido que esperar por un alimentador en la Sagrada Familia. Y es que por el cierre de la otra parada, todos nos hemos movilizado hacia este punto. Y los buses, claro, no alcanzan a llevarnos porque se repletan en segundos. Me parece inconcebible que tengamos un sistema de transporte paupérrimo. Hace apenas un mes se quemó otra unidad. La Metrovía es el reflejo del desastre”, argumentó el usuario Manolo Torres, quien hoy tomará un taxi para llegar a la Alborada, donde trabaja.

“No planificaron nada”, “al menos encuentren quien opere y luego terminen el contrato”, “ya deberían haber tenido un plan de contingencia eficaz”, fueron algunos de los comentarios que la ciudadanía hizo llegar a este Diario, pues las largas filas, horas de espera y alimentadores repletos colmaron la paciencia de los pasajeros.

“Desde temprano estuve esperando en la parada Sagrada Familia. Una bendita hora esperando por una unidad, no había desayunado, estaba trasnochado, y para colmo cuando llegó el carro, estaba lleno”, denunció Enrique Chichonis, quien reside en La Fragata y tuvo que levantarse a las 05:20 para tomar un bus y moverse hasta la parada más cercana.

A mí me tocaba llegar al Mall del Sur, ahora debo ir a la terminal 25 de Julio o la parada Sagrada Familia. Esperaba 15 minutos por el bus, ahora son 40 minutos que debo aguantar.

Tatiana Yupanqui, usuaria



Los ciudadanos reclamaron que las unidades llegaban repletas. Paúl Arias Castillo

Chichonis agregó que no pudo subir al siguiente alimentador, pues también se encontraba repleto, y frente a ello -como muchos- procedió a negociar con los taxis el costo de un recorrido hasta su trabajo. Hubo quienes, aun sin conocerse, contrataron una unidad para que les dé el servicio de taxirruta, así el valor a pagar era menor.

“No hay articulados. Hemos venido solo a padecer”, se quejó el también usuario de la Metrovía Roberto Rendón, quien cuestionó a la ATM por “creer que con destinar 20 unidades de las troncales 1 y 3 (que fue una de las medidas tomadas de forma temporal) el problema estaría cubierto”.

“Me parece bien que terminen el contrato, pero no así de la noche a la mañana, poniéndonos a correr a todos. Evidentemente, el Municipio y la ATM están improvisando con las decisiones que toman en torno a la Metrovía, y los que pagan las consecuencias y sufren somos los usuarios. En las que nunca nadie piensa”, sentenció Jimmy Matute, residente de la ciudadela Huancavilca.

El caos de la mañana fue terrible, pero no quiero ni pensar cómo será de noche, que me tocará bajar en la parada Viejo Cangrejal, que está abandonada. Si no me roban, será de suerte.

Manuel Marino, usuario



Matute estuvo plantado en la estación Sagrada Familia desde las 06:00 y tras 50 minutos de espera se cansó. José Centena, otro afectado, salió de casa a las 05:00 para llegar a la parada de Guasmo Sur, y aunque pensó estar ya rodando cerca de las 06:00 “siendo negativo”, no lo hizo hasta pasadas las 07:00 porque las filas eran extensas.

Desde su residencia, él se moviliza a diario al hospital del IESS, donde trabaja, pero ahora con el cierre de la estación aledaña y la de Mall del Sur, tuvo que bajar en la parada Sagrada Familia y caminar dos kilómetros para llegar. Él no se queja de que deba caminar, le indigna que el servicio de transporte público cada vez se vaya más de pique.

“La promesa de la Troncal 4 se quedó en eso, en una promesa. Nadie ha hecho nada por restaurar el servicio. El alcalde Aquiles Álvarez se mata diciendo que reconoce que el servicio es obsoleto, que es deplorable el estado de la operación que brinda, pero no hace nada más. Lo que hace es vociferar y ya. No tiene voluntad para generar el cambio. Al final, no hay seguridad para movilizarse: y es que si caminas o vas en bicicleta, te roban; en auto, te asaltas o te ves obligado a convivir con el tráfico. Y en los buses, pues te quemas. ¿Qué nos queda?”, señaló Tito Mendieta, residente del sur.

Vine con mi hija hasta la parada de Metrovía por si acaso, que bien que decidí esperar a que llegue un bus, porque si me iba y la dejaba aquí, ni hubiese llegado a su trabajo.

Steven García, usuario



Frente a este escenario, la ciudadanía exigió saber qué pasó con las inyecciones económicas que el Municipio dio a la Metrovía para mejorar y mantener a flote el servicio.

EXPRESO consultó al gerente general de la ATM, José Franco, qué pasó con los más de $ 10 millones invertidos desde 2021, a lo que respondió que está investigando hacia dónde fue la inversión.

En cuanto a la solución, sin dar una fecha específica, adelantó que está realizando los acercamientos necesarios para contratar un nuevo operador.

“Estamos evaluando alternativas para modernizar el vetusto sistema de la Metrovía y ejecutar, a mediano plazo, un transporte digno para los habitantes de Guayaquil”, dijo también Álvarez en un comunicado desde su cuenta oficial de X.

