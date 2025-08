B. del Pacífico apuesta por las Pymes mientras crece el debate sobre su rol estatal

Con un récord histórico de utilidades de $ 158 millones -las más altas del sistema bancario ecuatoriano en 2024-, el Banco del Pacífico ha decidido este año ganar protagonismo como motor de desarrollo económico nacional. Parte de su estrategia la ha centrado en atender el requerimiento crediticio de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), “con las mejores tasas del mercado”, según rezan sus spots publicitarios.

Sin embargo, lo que podría interpretarse como un beneficio social enciende ciertas alertas en analistas financieros, quienes advierten sobre un posible uso del banco para lanzar programas que, a la larga (en este Gobierno o en otro), podrían carecer de sostenibilidad y responder más bien a una estrategia política.

La actual administración del banco, liderada por Iván Andrade -expresidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN)-, proyecta cerrar el año con una cartera de $ 6.200 millones, $ 800 millones más que el período anterior. Parte de este crecimiento, dijo a EXPRESO, se logrará fortaleciendo la oferta crediticia para las Pymes, con una colocación de al menos $150 millones. Para materializar este objetivo, la entidad ha creado programas específicos como Mujer Líder Pyme, Agroindustria Pyme, Exporta Pyme y Levántate Mypime, con tasas que van entre el 7 y 9 %.

Alberto Dahik, exministro de Economía y Finanzas, opina con prudencia sobre esta estrategia. Lo importante en esto, dice, “es que no haya una interferencia política. Un banco como Banco del Pacífico ciertamente no debería tomar riesgos que además distorsionen mercados”, señala, destacando la necesidad de conocer en detalle del tipo de riesgo que se estaría asumiendo en esta nueva orientación.

Banco del Pacífico: privado, de propiedad estatal

Aunque el banco opera bajo administración privada, su principal accionista es el Estado a través de la CFN, una condición que no ha dejado de generar preocupación entre expertos.

Esta estructura de propiedad, dicen, mantiene latente el riesgo de que la entidad sea utilizada como instrumento político, situación que ya fue denunciada en 2021 por el español Roberto González, durante su segunda gestión de ‘rescate’ de la entidad, cuando como presidente del banco halló un crecimiento desmedido del gasto operacional, con evidencias de manipulación política.

Ante estas inquietudes, Andrade defiende la gestión actual: Pese al enfoque que se tiene este año, sostiene, “la entidad sigue actuando como un banco privado, donde se maneja y administra el riesgo de tal manera que eso significa a su vez que seamos parte del motor de desarrollo económico”. El ejecutivo enfatiza que la institución funciona además como catalizador del sistema financiero, sin que esto signifique “que estamos dando crédito a quien fuere. No lo he hecho antes, ni lo voy a hacer ahora”.

No obstante, Alberto Acosta, economista y editor de la revista Análisis Semanal, mantiene una posición crítica respecto a estos planes de crédito. Para él, “el riesgo político que puede dañar y destruir valor en ese banco siempre ha existido”, indistintamente de quién esté atrás de su administración.

En el contexto actual, donde se promocionan más programas y se intensifica la competencia por ofrecer tasas más bajas, Acosta considera que el gobierno de Daniel Noboa también estaría cayendo en esa tentación. “Una función que deberían cumplir con la banca de desarrollo, la banca pública”.

El economista cuestiona los conceptos manejados por el Gobierno: “Que Banco del Pacífico baje su tasa no significa que el resto lo va a hacer, porque se arriesgue a perder o bajar su renta”. Además, recuerda las diferencias fundamentales entre la gestión pública y privada: “Andrade viene de la esfera pública, en CFN, sin duda, hizo bien su trabajo, pero los criterios que hay que aplicar para un banco privado son totalmente distintos. Un banco privado tiene que buscar rentabilidad a toda costa. Su función no es entrar a nuevos nichos menos rentables y de mayor riesgo”.

Vender, la eterna opción

Con un patrimonio que supera los $1.000 millones, y con buenos niveles de solvencia y liquidez, el Banco del Pacífico resulta atractivo para potenciales compradores. Por ello, expertos consideran urgente aprovechar este “buen momento” para allanar el terreno legal y proceder con su venta. El rol del Gobierno, argumentan, no es jugar a ser empresario o banquero, sino atender a la gente con recursos que allí tiene inmovilizados.

Paul Palacio, analista y empresario, cree que “ahora vale la pena reflexionar sobre si es posible que el Estado desinvierta, total o parcialmente, y utilice esos recursos de manera socialmente más eficiente”.

No obstante, la privatización presenta desafíos significativos. Así lo advierte Dahik al recordar los intentos fallidos anteriores. “En el último episodio del año 2022 se invitó a 34 bancos a nivel mundial y solo seis pidieron la información básica. Tres de ellos decidieron pasar ‘due diligence’, es decir, entrar al proceso formal de analizar el banco, pero solo dos de ellos, bancos peruanos, iniciaron el proceso”.

Los factores que han complicado la venta incluyen no solo la falta de voluntad política, sino un entorno macroeconómico desfavorable, impedimentos y atrasos legales, además de la excesiva intervención estatal en el mercado financiero. Obstáculos que, dicen los analista, mantienen en suspenso una operación que podría redefinir el panorama bancario del país y clarificar definitivamente el rol que debe tener el Estado ecuatoriano en el sector financiero privado.

IVÁN ANDRADE, presidente de Banco del Pacífico: “Promover la venta del banco no es mi responsabilidad”

El Gobierno nombró a Iván Andrade, como presidente del banco, en marzo de este año. Archivo / Expreso

- Parte de estos créditos que se están promoviendo se están haciendo con ayuda de CFN y su programa de garantías. ¿Cuál es el alcance de esta política?

- Son más de $ 200 millones en garantías que CFN ha dado, pero a cuatro bancos privados. No es una ley específica para Banco del Pacífico. Eso no significa que CFN esté sacando programas específicos para Pacífico. En el caso de Banco del Pacífico, la garantía es del 75%, puntualmente para crédito Levántate MyPyme, del cual esperamos colocar $ 40 millones. Las beneficiarias son empresas que venden desde los $300.000 al año, y sobre la cual se mide un riesgo.

-Se habla del riesgo de que este gobierno haya empezado a tomar al banco como instrumento político.

- Con el presidente Daniel Noboa, no existe esa posibilidad.

- ¿Qué lo garantiza?

- La política que lleva. Su direccionamiento en temas como la seguridad, la energía, el conseguir recursos de inversiones internacionales, el conseguir una estabilidad fiscal importante que permita que vengan más recursos en la economía... En la práctica, lo que tenemos es un sistema bancario que se ha visto beneficiado de un programa de estabilidad económica, a raíz de lo cual justamente el país ha recibido recursos que le han permitido al sistema bancario tener liquidez que yo le llamo extralliquidez. En nuestro caso tenemos fondos disponibles de inversiones por $ 3.334 millones. En porcentaje somos el banco que más liquidez tenemos.

- ¿Esa misma salud financiera de la que ahora goza, no debería de ser aprovechada para vender el banco?

- La obligación de un administrador de un banco es cuidar del dinero de los depositantes que a junio de este año sumaron 2.7 millones. Para lo cual hay que administrar debidamente el riesgo de crédito, el controlar gastos, administrar bien el riesgo de inversiones, de recursos de corto plazo.

La obligación de un administrador de un banco es cuidar del dinero de los depositantes

- ¿Y para cuidar de esos depositantes y para cuidar la sostenibilidad del banco, no es necesario encaminar un proceso que aleje al banco de CFN?

- De nuevo, me referiré a los temas del cuál es la responsabilidad que uno tiene como administrador, que es proteger a los depositantes, no voy a elucubrar sobre esto, pero voy a decir lo siguiente: en el 2022 (desde CFN) hicimos el trabajo de buscar compradores, enviamos invitación a 34 bancos pero ninguno se concretó porque hay una limitación legal... Nadie que tenga negocio diferente al de un banco, no importa que esté en el exterior, puede comprar un banco en el Ecuador. No es que no era el mejor momento, no es que por eso no vinieron más, es porque tenemos nosotros esa limitación...Por otra parte hay que revisar lo que está pasando en el mundo y en la región desde el punto de vista del apetito que tenga bancos internacionales.

- Usted que está encargado de ese rol administrativo, de gestionar el riesgo, ¿de consultársele a usted desde la CFN la posibilidad de una venta, usted recomendaría allanar su camino para la venta?

- No es mi rol. Mi responsabilidad es cuidar el dinero de los depositantes administrando bien el riesgo de crédito y de inversiones. Yo no entro en ese campo, que no conozco ni me corresponde... Si existe algún pedido del Gobierno sobre una posible venta, lo desconozco, porque no es mi responsabilidad.

