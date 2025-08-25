Expreso
Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 25 de agosto de 2025

Tu simpatía atraerá a los demás. Las tareas adicionales te traerán recompensas

Consulta el horóscopo de hoy lunes 25 de agosto de 2025 y descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo zodiacal en el amor, el dinero, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis reciben sus predicciones diarias para que afrontes tu jornada con claridad y equilibrio.

Aries

En el terreno afectivo podrías experimentar altibajos. Tienes talento para generar nuevas fuentes de dinero. En tu empleo sabrás ajustarte a los retos. Tu condición física se mantendrá estable.

Tauro

Tu lado romántico se mostrará con fuerza. Evita desembolsos innecesarios. Tu mente estará activa y rendirás en tus responsabilidades. Cuida tu cabeza, será tu punto delicado.

Géminis

Tu simpatía atraerá a los demás. Las tareas adicionales te traerán recompensas. Resolverás con mayor facilidad los conflictos grupales. Presta atención a tu alimentación para proteger tu hígado.

Cáncer

Las experiencias diferentes te invitan a atreverte. No adquieras deudas nuevas. Puede aparecer alguien interesado en tus proyectos. Vigila tu circulación y descansa lo suficiente.

Leo

El romance se encuentra en un momento favorable. Podrías sentir presión por compromisos financieros. La confianza de tus superiores estará de nuevo a tu favor. Modera el consumo de grasas.

Virgo

Deja en el pasado los vínculos que ya no suman y enfócate en el presente. Tendrás buenos resultados en tus finanzas. Controla las largas jornadas laborales. Tu ánimo será positivo.

Holística
Horóscopo de este 25 de agosto.Shutterstock
Libra

El apoyo de tu círculo cercano será clave. Reflexiona antes de gastar. No recibirás todo el respaldo esperado en tu oficina. Los excesos pueden provocarte cansancio acumulado.

Escorpio

Es un día apropiado para profundizar en tus emociones. Los nuevos negocios serán rentables. Los imprevistos te sacarán de la rutina laboral. Modera tu alimentación para evitar ganar peso.

Sagitario

El afecto de tu pareja te dará tranquilidad. Podrías realizar transacciones con buenos resultados. Concéntrate en tus tareas y evita distracciones. Atiende posibles molestias de cabeza.

Capricornio

Piensa antes de actuar por impulso. Es un momento favorable para invertir en bienes raíces. Te sentirás motivado a construir en tu entorno profesional. Procura descansar para recuperar energía.

Acuario

Existen muchas oportunidades para encontrar el amor. Tus ahorros te aportarán seguridad. Resolverás asuntos pendientes en tu trabajo. Tu vitalidad estará en buen nivel.

Piscis

El amor tiende a equilibrarse. Evita compras por capricho. Defiende tu puesto con calma y prudencia. Presta atención a tu sistema digestivo.

