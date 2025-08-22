Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 22 de agosto de 2025

Tu lado enamoradizo estará a flor de piel. Evita gastar de más porque no es el momento adecuado

Descubre tu horóscopo de hoy viernes 22 de agosto de 2025 y conoce qué dicen los astros para tu signo zodiacal en el amor, el dinero, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis reciben sus predicciones diarias.

Arcilla y cacao: La terapia ecuatoriana que une arte, ciencia y tradición Leer más

Aries

Hoy el amor puede darte más de un tropiezo, así que ve con calma. Tu habilidad para generar ingresos está en alza. En el trabajo sabrás adaptarte a lo que se te pida. Tu salud estará tan fuerte como lo esperas.

Tauro

Tu lado enamoradizo estará a flor de piel. Evita gastar de más porque no es el momento adecuado. Tu mente estará muy activa y eso jugará a tu favor en lo laboral. Cuida tu cabeza, será tu punto más vulnerable.

Géminis

Tu sentido del humor atraerá miradas y simpatías. Las actividades extra te dejarán buenas ganancias. Los problemas de equipo en el trabajo serán más fáciles de sobrellevar. Presta atención a tu hígado y aliméntate bien.

Cáncer

La aventura te llama y es un buen día para dejarte llevar. Evita endeudarte. Puede aparecer alguien interesado en tu proyecto laboral. Cuida tu circulación, no lo descuides.

Leo

El amor está en un buen momento para florecer. Las deudas pueden agobiarte, así que piensa cómo reorganizarte. En el trabajo recuperarás la confianza de tus jefes, aprovéchalo. Evita abusar de las grasas para no resentirte en tu salud.

Virgo

Es hora de dejar atrás viejos amores y enfocarte en lo que tienes hoy. Tus finanzas están en un momento favorable. No trabajes tantas horas seguidas, necesitas equilibrio. Tu buen humor será tu mejor aliado.

La era de Plutón en Acuario Freepik

Libra

Hoy necesitarás el apoyo de tus amigos. Antes de gastar, piensa si es realmente necesario. Tienes muchos planes, pero no recibirás el apoyo esperado de tus superiores. La fatiga acumulada puede pasarte factura, descansa.

Escorpio

El amor será el terreno ideal para profundizar en tus sentimientos. Los nuevos negocios prometen ganancias importantes. El trabajo traerá imprevistos que te sacarán de la rutina. Evita excesos en comidas y bebidas para no ganar peso.

Sagitario

El cariño de tu pareja te hará sentir muy feliz. Buen día para compras o ventas importantes. Mantén los pies en la tierra en lo laboral y haz las cosas con cuidado. Los dolores de cabeza podrían aparecer, consúltalo si persisten.

Capricornio

Piensa antes de dejarte llevar por tus impulsos. Es un buen momento para invertir en bienes raíces. En el trabajo sentirás un impulso constructivo que te motivará. Emocionalmente puedes estar agotado, así que date un respiro.

Sanar las emociones: el secreto para una piel más sana y radiante Leer más

Acuario

Hoy tendrás grandes posibilidades de encontrar el amor. Tus ahorros te darán tranquilidad y seguridad. Es un buen día para resolver asuntos pendientes en el trabajo. Tu estado físico será excelente.

Piscis

En el amor, es momento de poner todo en equilibrio. Evita compras innecesarias o caprichosas. Defiende tu puesto de trabajo, pero hazlo con calma. Cuida tu sistema digestivo, podrías tener algunas molestias.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!