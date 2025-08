¿Por qué el presidente de Banco Pichincha pide disculpas públicas a sus clientes?

Los reclamos por los fallos técnicos en el Banco Pichincha, la entidad financiera más grande de Ecuador, se acumulan en las redes sociales, pero hubo un cliente que expresó públicamente su disgusto, generando una reacción inmediata del presidente de dicha institución.

El hecho ocurrió el 1 de agosto en una agencia de la entidad, ubicada en el norte de Quito, donde varios usuarios se encontraban reclamando por la lentitud en la atención, caídas del sistema y problemas con la banca digital. Un cliente increpó al presidente del directorio, quien se encontraba en el sitio, y la respuesta del alto funcionario fue grabada por otro usuario.

En el video, que rápidamente se difundió en TikTok, Instagram y Facebook, se escucha claramente a Acosta decir: “¡Entonces cámbiate de banco y no joda!”. Tras el incidente, este domingo, 3 de agosto de 2025, cuando los ánimos se han tranquilizado, el banco hizo pública una carta de Acosta, donde pide disculpas, reconociendo su error.

‼️”cámbiate de banco”‼️La respuesta del “dueño” del ⁦@BancoPichincha⁩ a un reclamo, legítimo y justo, de un usuario. La plutocracia en su mejor y mayor expresión. 😵‍💫 pic.twitter.com/wEeBa112WD — Orlando Pérez (@OrlandoPerezEC) August 2, 2025

En el comunicado, Acosta dice: "Reconozco que mi actitud no estuvo a la altura del respeto y cercanía que merecen todas las personas que confían en nosotros y asumo con humildad mi error".

Acosta añadió que Banco Pichincha comprende que los recientes inconvenientes en sus servicios han generado frustración y preocupación. "Quiero que sepan que todo nuestro equipo está trabajando con compromiso y dedicación para mejorar y asegurar que cada experiencia con Banco Pichincha sea siempre de calidad".

El comunicado no revela cuál es el problema técnico que hubo, pero en las redes sociales los clientes se quejaron, hasta ayer, de que tampoco tenían servicios en línea.

Los reclamos en las redes sociales

En las redes sociales hay queja de usuarios que tratan de sacar dinero pero no pueden por fallo en el cajero. "En mi caso el cajero automático no me dio el dinero, fui a reclamar y no me reconocieron el dinero. He perdido esos dólares que eran para pagar la pensión escolar de mi hija", contó a Diario EXPRESO Orlando Carrasco.

Una de las quejas que están en X es la de Anni Torres, quien contó que necesitaba sacar 100 dólares pero el cajero falló y ella lo grabó. Según su testimonio escrito en la red social, llamó al Call Center de la entidad y nadie se responsabilizó del problema.

No es la primera vez del año, que una entidad financiera del país reporta problemas técnicos. Otro incidente se registró en julio, pero esa vez afectó también a otras dos entidades financieras. En ese entonces la Superintendencia de Bancos reafirmó su compromiso de velar por la estabilidad del sistema financiero, la protección de los derechos de los usuarios y la calidad de los servicios prestados por las entidades bajo su control. "Seguiremos trabajando de manera firme, técnica y coordinada para garantizar un sistema financiero moderno, seguro y confiable", dijo.

