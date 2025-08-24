Directv: Agenda deportiva para el domingo 24 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 24 de agosto
Para este domingo 24 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 24
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura
|Unión
|vs.
|Huracán
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 24
|✓
|14:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura
|Argentinos Juniors
|vs.
|Racing
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 24
|✓
|16:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura
|Boca Juniors
|vs.
|Banfield
|ESPN
|621
|1621
|domingo 24
|✓
|18:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura
|Independiente
|vs.
|Platense
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 24
|✓
|13:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 26
|El Nacional
|vs.
|Liga de Quito
|TELEAMAZONAS
|180
|1180
|domingo 24
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 26
|Universidad Católica
|vs.
|Técnico Universitario
|TELEAMAZONAS
|180
|1180
|domingo 24
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 2
|Osasuna
|vs.
|Valencia
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 24
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 2
|Villarreal
|vs.
|Girona
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 24
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 2
|Real Sociedad
|vs.
|Espanyol
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 24
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 2
|Oviedo
|vs.
|Real Madrid
|ESPN
|621
|1621
|domingo 24
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 2
|Crystal Palace
|vs.
|Nottingham Forest
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 24
|✓
|10:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 2
|Fulham
|vs.
|Manchester United
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 24
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 2
|Lorient
|vs.
|Rennes
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 24
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 2
|Estrasburgo
|vs.
|Nantes
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 24
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 1
|Mainz 05
|vs.
|Colonia
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 24
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 3
|Trabzzonspor
|vs.
|Antalyaspor
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 24
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 2
|Cultural Leonesa
|vs.
|Almería
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 24
|✓
|14:10 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Argentina
|vs.
|República Checa
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 24
|✓
|16:40 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Bahamas
|vs.
|Brasil
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 24
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Colombia
|vs.
|Nicaragua
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 24
|✓
|22:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Uruguay
|vs.
|Estados Unidos
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 24
|✓
|13:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AfroBasket Masculino
|Final
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 24
|✓
|10:25 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Ronda 1
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 24
|✓
|10:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Junior Swimming Championships
|Día 6
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 24
|✓
|03:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de Hungría
|Carrera
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 24
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Boston Red Sox
|vs.
|New York Yankees
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 24
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Italia
|vs.
|Cuba
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 24
|✓
|07:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Estados Unidos
|vs.
|Argentina
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 24
|✓
|07:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Brasil
|vs.
|Francia
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 24
|✓
|11:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - Tour Championship
|Ronda Final
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 24
|✓
|12:30 hs.
|GOLF
|LIV Golf - Michigan
|Ronda Final
|DSPORTS
|617
|1617
|domingo 24
|✓
|06:25 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 2
|ESPN
|621
|1621
|domingo 24
|✓
|07:00 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Renewi Tour
|Etapa 5
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 24
|✓
|06:30 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour - Grand Prix
|Valkenswaard
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 24
|✓
|18:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 24
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 24
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613