Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el domingo 24 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 24 de agosto

Para este domingo 24 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 24 12:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 6 - Clausura Unión vs. Huracán TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 24 14:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 6 - Clausura Argentinos Juniors vs. Racing TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 24 16:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 6 - Clausura Boca Juniors vs. Banfield ESPN 621 1621
domingo 24 18:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 6 - Clausura Independiente vs. Platense TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 24 13:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 26 El Nacional vs. Liga de Quito TELEAMAZONAS 180 1180
domingo 24 18:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 26 Universidad Católica vs. Técnico Universitario TELEAMAZONAS 180 1180
domingo 24 10:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 2 Osasuna vs. Valencia DSPORTS 610 1610
domingo 24 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 2 Villarreal vs. Girona DSPORTS 610 1610
domingo 24 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 2 Real Sociedad vs. Espanyol ESPN 4 NO 1624
domingo 24 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 2 Oviedo vs. Real Madrid ESPN 621 1621
domingo 24 08:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 2 Crystal Palace vs. Nottingham Forest ESPN 5 625 1625
domingo 24 10:30 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 2 Fulham vs. Manchester United ESPN 5 625 1625
domingo 24 08:00 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 2 Lorient vs. Rennes ESPN 4 NO 1624
domingo 24 10:15 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 2 Estrasburgo vs. Nantes ESPN 4 NO 1624
domingo 24 08:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 1 Mainz 05 vs. Colonia ESPN 2 622 1622
domingo 24 11:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía   - Fecha 3 Trabzzonspor vs. Antalyaspor ESPN 7 627 1627
domingo 24 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 2 Cultural Leonesa vs. Almería DSPORTS 619 1619
domingo 24 14:10 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Argentina vs. República Checa DSPORTS 2 612 1612
domingo 24 16:40 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Bahamas vs. Brasil DSPORTS 2 612 1612
domingo 24 19:40 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Colombia vs. Nicaragua DSPORTS 2 612 1612
domingo 24 22:00 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Uruguay vs. Estados Unidos DSPORTS 2 612 1612
domingo 24 13:00 hs. BÁSQUET FIBA AfroBasket   Masculino Final DSPORTS 618 1618
domingo 24 10:25 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Ronda 1 ESPN 2 622 1622
domingo 24 10:00 hs. NATACIÓN World Aquatics Junior   Swimming Championships Día 6 DSPORTS 2 612 1612
domingo 24 03:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio   de Hungría Carrera ESPN 2 622 1622
domingo 24 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Boston Red Sox vs. New York Yankees ESPN 3 623 1623
domingo 24 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Italia vs. Cuba DSPORTS 614 1614
domingo 24 07:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Estados Unidos vs. Argentina DSPORTS 610 1610
domingo 24 07:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Brasil vs. Francia DSPORTS 614 1614
domingo 24 11:00 hs. GOLF PGA Tour - Tour   Championship Ronda Final ESPN 3 623 1623
domingo 24 12:30 hs. GOLF LIV Golf - Michigan Ronda Final DSPORTS 617 1617
domingo 24 06:25 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 2 ESPN 621 1621
domingo 24 07:00 hs. CICLISMO Ciclismo - Renewi Tour Etapa 5 DSPORTS 2 612 1612
domingo 24 06:30 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour - Grand Prix Valkenswaard DSPORTS + 613 1613
domingo 24 18:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
domingo 24 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
domingo 24 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Directv: Agenda deportiva para el domingo 24 de agosto

  2. Astilleros jugará la final de la primera Liga Nacional de Ecuavoley

  3. Temblor hoy en Ecuador: Sismo se sintió este domingo 24 de agosto en varios cantones

  4. Taylor Swift y Karol G: Por qué la estética cabaret empodera

  5. ¿Un súper ministerio de Educación en Ecuador? La fusión con Senescyt abre dudas

LO MÁS VISTO

  1. Xavier Ramos: Lo que se descubrió en la vivienda tras su muerte en Guayaquil

  2. Temblor hoy en Ecuador: Sismo se sintió este domingo 24 de agosto en varios cantones

  3. Expediente revela que esposa de cabecilla de Los Lobos iba a ser directora de cárcel

  4. Secuestro en Guayaquil: Hija de Alberto Cajamarca fue rescatada en Durán

  5. Xavier Ramos: ¿Qué objetos se llevaron de la casa del periodista asesinado?

Te recomendamos