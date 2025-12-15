Manchester United vs Bournemouth EN VIVO HOY: duelo clave de la Premier League

La Premier League no da tregua y este lunes 15 de diciembre de 2025 el fútbol de alto voltaje se instala en Old Trafford. Desde las 15:00 (hora de Ecuador), el Manchester United recibe al Bournemouth en un duelo clave de la jornada 16 del campeonato inglés, encuentro que podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney Plus. En el mítico Teatro de los Sueños, los “Diablos Rojos” buscan dar un paso firme hacia la zona alta de la tabla y meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.

El equipo de Old Trafford llega con el ánimo en alza. Actualmente marcha en la sexta posición de la Premier League con 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. La reciente goleada 1-4 como visitante frente a Wolverhampton confirmó la recuperación del United, que acumula tres partidos consecutivos sin conocer la derrota y empieza a mostrar una identidad más sólida bajo la conducción de Rúben Amorim. La ilusión está latente: solo tres puntos separan al club de los ansiados puestos de Champions League.

Sigue aquí el pártido en vivo del Manchester United vs Bournemouth

Un gran partido de lunes en Premier League

En la otra vereda aparece el Bournemouth, que ocupa el decimoquinto lugar de la clasificación con 20 unidades, tras registrar cinco triunfos, cinco empates y cinco derrotas. Un equipo irregular, pero peligroso, que suele complicar cuando encuentra espacios y que llega a Manchester con la intención de sumar para alejarse de la zona baja de la tabla.

Más allá del presente inmediato, en Old Trafford también se mira al futuro. La dirigencia del Manchester United ya analiza posibles refuerzos de cara al mercado de invierno, consciente de que la exigencia del calendario y la lucha por objetivos mayores demandan una plantilla más profunda.

Ante su gente, el United está obligado a imponer condiciones y confirmar que su resurgir no es casualidad, sino el inicio de una carrera seria hacia los primeros cinco lugares de la Premier League.

