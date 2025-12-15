Trabajo anuncia aumento del salario básico en Ecuador para 2026: ¿En cuánto quedó?

El nuevo ajuste se definió tras revisar indicadores económicos, laborales y sectoriales que influyeron en el aumento acordado

El acuerdo se alcanzó en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios tras diálogo tripartito.

Después de casi una década sin consensos, el salario mínimo en Ecuador volvió a definirse por acuerdo. Gobierno, empleadores y trabajadores coincidieron en el monto que regirá en 2026. El ingreso básico se fijó en $482, lo que representa un incremento de $12. La decisión se tomó sin imposición y con respaldo de las tres partes.

El anuncio se realizó la mañana de este lunes 15 de diciembre. El Ministerio del Trabajo confirmó que el valor fue acordado tras diálogo técnico. El proceso se desarrolló dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Ese espacio reúne de forma tripartita a Estado, sector empresarial y trabajadores.

Así se definió el Salario Básico Unificado para 2026

La fijación del nuevo monto se dio tras revisar indicadores económicos y laborales. También se analizaron variables sectoriales vinculadas al empleo. El objetivo fue definir un valor sostenible para las empresas. Y, al mismo tiempo, mejorar los ingresos de los trabajadores.El resultado refleja un cambio en la dinámica de negociación salarial.

Un acuerdo que no se lograba desde hace nueve años

Desde el Gobierno se sostiene que el nuevo monto responde al contexto económico. El incremento busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores. También apunta a impulsar la productividad en el mercado laboral. Y a sostener condiciones de estabilidad para el empleo.

El ministro del Trabajo, Harold Burbano, destacó el significado del consenso. “El compromiso del país es avanzar hacia un modelo laboral equilibrado”, señaló. Agregó que las decisiones se construyeron desde el diálogo. Y bajo un esquema de corresponsabilidad entre todos los actores.

