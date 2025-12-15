Salario básico 2026: ¿se cerrará antes del 20? Esto dijo el ministro de Trabajo

El salario básico unificado vuelve al centro del debate nacional cuando faltan pocos días para que se defina el monto que regirá en 2026. La discusión ocurre en un contexto marcado por desacuerdos entre empleadores y trabajadores, y por un mercado laboral donde la informalidad alcanza a seis de cada diez personas en Ecuador.

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, abordó el tema en una entrevista en TC Televisión, donde expuso cifras económicas recientes y los rangos que se analizan dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. “Queremos crecer en conjunto, crecer como familias y crecer como empresa”, afirmó al iniciar el diálogo.

¿Habrá acuerdo antes del plazo legal?

Aunque el plazo legal vence el 20 de diciembre, el ministro abrió la posibilidad de un consenso anticipado. “Hay una amplia capacidad de llegar a un acuerdo”, señaló, al confirmar que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios mantiene reuniones formales para cerrar la cifra.

Burbano fue claro al marcar su posición personal en caso de que no exista consenso. “Si me toca fijar el salario como representante del presidente, lo haría en el tope más alto”, dijo, en referencia a un aumento cercano a los 15 dólares, aunque insistió en que se prioriza una decisión técnica y responsable.

Crecimiento económico y el rango del aumento salarial

Como antecedente, Burbano señaló que el Banco Central reportó un crecimiento económico del 10,4 % entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, dato que, según dijo, da tranquilidad sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno. “Hemos tomado buenas decisiones y no se ha afectado de manera desproporcionada al país”, sostuvo.

Ese crecimiento, sin embargo, no define por sí solo el ajuste salarial. El ministro recordó que el artículo 118 del Código del Trabajo establece que el incremento debe ser proporcional a la proyección del índice de precios al consumidor del año siguiente. Para 2026, esa referencia ubica el aumento entre 2,5 % y 3 %, lo que se traduce en un rango aproximado de 11 a 15 dólares.

Informalidad laboral, el desafío detrás del salario

El titular de Trabajo advirtió que el salario básico no puede verse como un “número frío”. A su criterio, el aumento beneficia a quienes tienen empleo formal, pero deja fuera a millones de personas que trabajan en condiciones no adecuadas. “Tenemos cerca del 60 % de informalidad”, explicó.

Por eso, planteó que el ajuste debe ir acompañado de incentivos para la formalización, más allá del salario. La meta, dijo, es que quienes hoy trabajan sin derechos puedan acceder a seguridad social, estabilidad y condiciones laborales reguladas por el Estado.

Cambios en jornadas laborales y visto bueno

En la entrevista también se abordaron posibles reformas laborales para 2026. Burbano explicó que se analiza flexibilizar la división de la jornada laboral sin afectar derechos, para beneficiar a estudiantes, madres solteras y otros grupos que requieren horarios adaptables.

Sobre el visto bueno, el ministro reconoció vacíos normativos. “La terminación de la relación laboral tiene que ser justa y digna”, afirmó, al anunciar que se trabajará en una mesa jurídica para aclarar procedimientos, tanto en favor de los trabajadores como de los empleadores.

Empleo juvenil e inversión como ejes del 2026

Burbano descartó despidos masivos en el sector público y enfatizó que el foco estará en generar empleo adecuado. Parte de la estrategia incluye seguridad jurídica, acceso a crédito para mipymes y coordinación con el Ministerio de Producción.

En cuanto a jóvenes, destacó que el incentivo tributario del 150 % de deducción del impuesto a la renta por su contratación ya ha generado cerca de 70.000 nuevos contratos juveniles registrados en el Ministerio de Trabajo. “Necesitamos reconocer realidades laborales que hoy existen, pero no están en la norma”, concluyó.

