Ministros Harlod Burbano y Roberto Luque son denunciados ante el TCE

El ministro del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, es uno de los denunciados ante el Contencioso Electoral (TCE).

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Christian Hernández, presentó este 8 de diciembre de 2025 dos denuncias electorales contra los ministros de Trabajo, Harlod Burbano, y de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, por una supuesta infracción electoral.

De acuerdo con el asambleísta Hernández, los ministros Burbano y Luque habrían incurrido en una infracción al irrespetar el silencio electoral, establecido en el artículo 207 de la Ley Electoral, durante el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

El artículo 207 del Código de la Democracia señala los siguiente respecto al silencio electoral:

"Cuarenta y ocho horas antes del día de los comicios y hasta las 17h00 del día del sufragio, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes, en todo tipo de medios de comunicación y medios digitales, que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral así como la realización de mítines, concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral. El incumplimiento de estas disposiciones constituirá infracción electoral que será sancionada de conformidad con la Ley".

La contundente victoria del "No" en el referéndum y consulta popular empezó a sacudir al Gobierno de Daniel Noboa, que ya comenzó a reestructurar su gabinete ministerial.



Las pruebas de la infracción electoral de Harold Burbano y Roberto Luque

El asambleísta Hernández recordó que durante el silencio electoral, los ministros "tuvieron el cinismo de postear en la red social X, incitando al voto por el Sí. El 15 de noviembre de 2025, a las 20:44 y a las 18:12. Las publicaciones están en la red social, están materializadas ante notario público".

Habrá más denuncias contra ministros de Daniel Noboa

Hernández también adelantó que aunque inició con la presentación de las denuncias contra Harold Burbano y Roberto Luque, también presentará quejas electorales contra otros miembros del gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa.

También serán denunciados los ministros de Gobierno, Salud, Educación, Defensa e Interior. Aunque señaló que la sanción no es grave, espera que estas denuncias dejen un precedente sobre el respeto a la ley y que se emitan las disculpas públicas del caso.

La inducción al voto, según la Ley Electoral, es una infracción grave. De acuerdo con la norma, los servidores públicos que lo hagan pueden ser sancionados con una multa desde 5.170 a 9.400 dólares, equivalentes a 11 a 20 salarios básicos; destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.

