Ministerio de Trabajo descarta despidos masivos en el sector público

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, aseguró en una entrevista en Contacto Directo este miércoles 3 de diciembre que no existe un proceso de desvinculación masiva de servidores públicos en el país. Burbano explicó que cada autoridad evalúa de manera constante a sus trabajadores y que las decisiones de desvinculación responden a procesos internos, pero no a una política generalizada de despidos.

“No tenemos un proceso continuo de despidos de trabajadores del sector público. Existen normas, cada una de las autoridades tomarán las decisiones pertinentes conforme la evaluación constante que hacen a sus trabajadores o empleadores. No hay que decirle al país que estamos en un proceso de desvinculación masiva de servidores públicos, eso no es real”, aseguró.

Aunque Burbano descarta nuevos procesos de despidos, este año el Gobierno de Daniel Noboa sí ejecutó un plan de reducción del tamaño del Estado. El 24 de julio de 2025 se anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, principalmente en ministerios, empresas estatales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La hoja de ruta del ministerio

Frente a este escenario, Burbano señaló que el Gobierno ha planteado alternativas para mejorar la relación laboral, como el trabajo por horas —una propuesta ya discutida en la consulta popular— y la necesidad de fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores. “Queremos fortalecer el diálogo entre el trabajador y el empleador”, dijo, subrayando que todos los derechos estarán protegidos.

RELACIONADAS El Gobierno reformula su estrategia para impulsar el empleo entre los más jóvenes

Uno de los principales retos, añadió, es incrementar la formalización del empleo, que actualmente se ubica en el 37%. La meta es alcanzar el 50% de empleo adecuado. En este sentido, destacó que el emprendimiento también debe ser reconocido como trabajo y que se requiere un marco normativo que permita formalizar nuevas modalidades laborales.

Negociación salarial y reducción de cargas administrativas

El ministro adelantó que existe una tendencia de aumento del salario básico entre 10 y 20 dólares, pero este ajuste debe estar acompañado de incentivos y de una reducción de la carga burocrática que el Estado impone a las empresas.

Como ejemplo, mencionó la reforma en el protocolo de acoso laboral: para empresas con menos de 10 trabajadores, la carga administrativa ahora la asume el Ministerio de Trabajo. Además, se habilitaron en la página web guías y protocolos para evitar costos adicionales a los empleadores.

Tras rechazo al contrato por horas, el Gobierno impulsa fórmula para empleo juvenil Leer más

“Hay muchas normativas y protocolos dentro del ministerio que generan costos que tienen que reducirse para que pasen a la mesa de los hogares del país”, añadió.

Cambios normativos y derechos garantizados

Burbano reconoció que se requieren cambios normativos para facilitar la formalización del empleo. Sobre una posible reforma laboral, aclaró que no está prevista a corto plazo, ya que cualquier modificación al Código de Trabajo debe ser discutida con la Asamblea Nacional y requiere tiempo.

El ministro también garantizó que derechos como el décimo sueldo se mantendrán intactos. “La realidad ecuatoriana pide que estos sueldos existan porque tienen un objetivo fundamental: garantizar la educación de los hijos y dinamizar la economía en Navidad”, afirmó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!