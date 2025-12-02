Tras rechazo al contrato por horas, el Gobierno impulsa fórmula para empleo juvenil

El 70% de los desempleados se encuentra en una población de entre 15 y 34 años.

Luego del rechazo popular a la implementación del contrato por horas, el Gobierno trabaja en una alternativa para formalizar las relaciones laborales de jóvenes que combinan horas entre estudios y trabajo. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, señaló que la alternativa será parte de las primeras reformas laborales que pondrá en marcha en 2026.

La meta principal, explicó el ministro en una entrevista radial, es la presentación de una reforma laboral, tanto a nivel legal como a través de acuerdos que elabore el Ministerio, que generen la absorción de empleo informal hacia la formalidad. Ante ello, dijo impulsará la formalización de contratos que permitan dividir las horas diarias de trabajo.

Burbano señaló que esto beneficiará sobre todo a los jóvenes trabajadores: "muchos de los jóvenes trabajadores en diferentes empresas de comunicación, empresas de marketing, estudian y trabajan. Tienen la posibilidad de tener un ingreso, pero también tienen un tiempo para estudiar".

El problema, según el ministro, es que "estas relaciones laborales muchas veces no están formalizadas, porque la norma no permite que exista un acuerdo especialmente en la división de las horas diarias de trabajo. (Lo que se permitirá ) No es un trabajo por horas, sino una división dialogada de las horas de trabajo. Las 8 diarias que podrían compartirse entre las primeras horas de la mañana, y las últimas horas de la noche, dándole la posibilidad al joven de que pueda estudiar y trabajar".

Esta propuesta, aseguró, es un ejemplo de las acciones que el Gobierno puede implementar dentro de las normas vigentes, respetando la decisión ciudadana y democrática de no establecer el contrato por horas, pero garantizando la formalización de estas relaciones laborales y su registro en el Ministerio para dar seguimiento al cumplimiento de derechos.

Facilitar la desvinculación laboral

Otra de las futuras reformas será busca facilitar el rompimiento de una relación laboral. Burbano propuso reducir de manera sustancial los trámites en el Ministerio de Trabajo, especialmente el visto bueno, que genera una relación laboral exigida por parte del Estado. La idea es que si un trabajador y un empleador ya no quieren mantener la relación laboral, sea más sencillo romperla para que el empleador libere esos recursos y pueda contratar a otra persona de manera formal.

Estas propuestas, anunció el ministro, se formalizarán en los primeros meses de 2026.

Un Código de Trabajo de 1930

Ecuador rige su relación laboral en base a un Código de Trabajo que fue elaborado en 1930, con una realidad diferente a la actual. Por ello, el Gobierno plantea reformas de corto plazo para lograr algunos objetivos, como llegar al 40% de empleabilidad formal, y reformas legales que afecten el Código de Trabajo, pero siempre consensuadas entre trabajadores y empleadores, dijo.

Los jóvenes, los que más sufren el desempleo

La urgencia de estas reformas se sustenta en las cifras oficiales de empleo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el empleo adecuado apenas llegó a 37% en septiembre. Esto significa que casi dos tercios de los ecuatorianos que trabajan lo hacen en condiciones de subempleo (17,6%) o en la informalidad.

Más preocupante aún es que el 70% de los desempleados se encuentra en una población de entre 15 y 34 años, lo que evidencia la crítica situación del empleo juvenil en el país y plantea a urgente necesidad de diseñar mecanismos para su inserción laboral.

