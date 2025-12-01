Las entidades bancarias con mejor reputación en Ecuador para el 2025

El monitor corporativo de referencia en Iberoamérica, Merco, presentó su ranking de las 100 empresas con mejor reputación en Ecuador para la edición 2025, del cual dos entidades bancarias destacan, logrando posicionarse dentro del Top 10.

Estas instituciones son: Produbanco y Banco Guayaquil, entidades financieras que han demostrado con números su desarrollo y estabilidad, lo que ha sembrado un buen nivel de percepción entre sus clientes, en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

Produbanco mantiene el liderazgo sectorial

Produbanco, perteneciente al Grupo Promerica, se ubica en la posición número 6 del ranking general. Esto, pese a que la entidad descendió este año un escalón, pues antes llegó a ocupar el quinto puesto.

Para la institución financiera, este reconocimiento refleja "la solidez, consistencia y compromiso sostenido de Produbanco con la excelencia, la ética y la gestión responsable". La organización ha logrado mantenerse entre las compañías mejor valoradas del Ecuador gracias a su enfoque en la innovación, la sostenibilidad y la generación de valor para sus distintos grupos de interés.

"Ser la entidad número uno del sector financiero y ubicarnos entre las seis empresas con mejor reputación del Ecuador nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso con el país. Este reconocimiento muestra que nuestra forma de hacer negocios -ética, responsable, innovadora y sostenible- es valorada por nuestros clientes y por la sociedad. Trabajamos todos los días para acompañar a las personas y a las empresas a cumplir sus propósitos y estos resultados confirman que estamos en el camino correcto", afirmó Produbanco en un comunicado.

Banco Guayaquil: el gran ascenso del ranking

Por su parte, el Banco Guayaquil destacó por su notable ascenso, tras escalar del puesto 15 al número 8, posicionándose con ello, como la segunda entidad financiera mejor valorada del país.

En la lista le siguen Banco Pichincha, entidad que aparece en el puesto 11; Banco Internacional, puesto 23; Banco Bolivariano, puesto 32; Banco del Pacífico, 34; Banco del Austro, 55; Citibank, 87 y Banco Procredit, 93;

El ranking lo encabezan otras reconocidas compañías nacionales e internacionales que operan en Ecuador: Corporación Favorita, Nestlé, Pronaca, Cervecería Nacional, Holcim, Pacari, Grupo Difare y Tía, que junto a los dos bancos mencionados conforman el selecto grupo de las 10 empresas con mejor reputación corporativa en el país.

Metodología de evaluación

El ranking Merco Empresas evalúa la reputación corporativa a partir de criterios como los resultados económicos, la calidad de la oferta, la gestión del talento, la ética, la responsabilidad social y ambiental, la innovación y la trayectoria. Esta metodología multidimensional permite identificar aquellas organizaciones que no solo generan valor económico, sino que también mantienen un compromiso integral con sus stakeholders y la sociedad en general.

