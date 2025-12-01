Guayaquil recupera vuelos directos a Nueva York: Latam reabre ruta 

Ecuador amplía su conectividad aérea y prepara el regreso de más aerolíneas

Pasajeros abordan el avión de Latam que retoma la ruta Guayaquil - Nueva York.

LATAM Airlines reanudó este lunes 1 de diciembre de 2025 su ruta directa entre Guayaquil y Nueva York, una conexión largamente esperada por viajeros, autoridades y la comunidad migrante. El vuelo despegó a las 16h30 desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, reactivando un enlace clave que potencia el turismo, el comercio y la movilidad entre Ecuador y Estados Unidos.

La ceremonia incluyó un corte de cinta y la participación de autoridades nacionales, diplomáticas y aeroportuarias. Mónica Fistrovic, CEO de LATAM Airlines Ecuador, destacó que esta operación forma parte del Joint Venture con Delta Air Lines, una alianza que ya ha fortalecido la conexión entre Sudamérica y Estados Unidos en mercados como Brasil, Chile y Perú. “Esta ruta representa el regreso de grandes oportunidades para conectar de forma directa a Ecuador con Estados Unidos”, afirmó.

El vuelo, operado diariamente con aeronaves A320 NEO de 174 asientos, registró en su inauguración casi el 100% de ocupación. La aerolínea prevé transportar alrededor de 125.000 pasajeros al año entre ambas ciudades, lo que confirma la demanda reprimida desde la pandemia.

Desde el Gobierno de EE. UU., el cónsul general de Guayaquil Erik Martíni resaltó el valor histórico de los vínculos entre ambas naciones y señaló que esta conexión aérea impulsa el turismo legítimo, el comercio y el intercambio cultural, especialmente rumbo a la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos. Recordó además que más de 100 productos ecuatorianos tendrán acceso preferencial al mercado estadounidense tras el reciente avance en materia arancelaria.

El viceministro de Turismo, Mateo Estrella, subrayó que Estados Unidos es el principal emisor de visitantes hacia Ecuador y que cada nueva ruta directa estimula la llegada de más turistas.

Durante su intervención, la subsecretaria de Transporte Aéreo, Patricia Chiriboga, afirmó que la reapertura de esta conexión refleja el compromiso del Gobierno con ampliar la conectividad, generar empleo y posicionar al transporte aéreo como motor de desarrollo.

La jornada cerró con el mensaje conjunto de las autoridades: la ruta Guayaquil–Nueva York no solo satisface una demanda histórica, sino que marca una nueva etapa en la integración económica y social entre Ecuador y Estados Unidos, reforzando la confianza en el crecimiento del sector turístico y aeronáutico del país.

Al menos otras cinco aerolíneas regresarán

Estados Unidos sigue siendo el principal emisor de turistas hacia Ecuador, y cada nueva ruta o frecuencia aérea representa una oportunidad directa para atraer más visitantes. Así lo señaló a Diario EXPRESO el viceministro de Turismo, Mateo Estrella, quien celebró la reactivación de conexiones clave con ese país.

“Estamos supercontentos porque Estados Unidos es nuestro principal proveedor de visitantes. Cada vez que se inaugura una nueva conexión, se abre una puerta para que más turistas lleguen al Ecuador. Así como se llena un avión desde acá hacia Estados Unidos, también se llena desde allá hacia acá”, afirmó.

Estrella explicó que el Ministerio trabaja con varias aerolíneas para aumentar sus frecuencias y mejorar la competitividad del transporte aéreo internacional, por donde ingresa más del 90% de los visitantes al país.

El viceministro detalló que varias compañías están retomando o ampliando sus operaciones:

Spirit Airlines regresa a Guayaquil.

JetBlue reinicia sus vuelos hacia Guayaquil.

Gol, la aerolínea brasileña, abrirá en 2025 su ruta entre Brasil y Ecuador a través de Quito.

Mexicana de Aviación también retomará frecuencias el próximo año.

Euro Europa aumentó de cuatro a seis frecuencias semanales –tres directas a Quito y tres a Guayaquil– y prevé subir a cuatro por ciudad en 2026.

Además, Ecuador mantiene conversaciones con aerolíneas de Canadá y Europa, y ha visitado sus sedes para promover nuevas rutas. Sin embargo, Estrella explicó que estos procesos requieren tiempo: “No es un tema de la noche a la mañana, pero avanza”.

El Gobierno también busca fortalecer la operación aérea doméstica, con más actores que fomenten la competencia. Aunque no existe un control estatal sobre las tarifas, Estrella asegura que “mientras haya más competencia, mucho mejor para el pasajero”.

