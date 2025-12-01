Consejos financieros para jubilados: Cómo aprovechar el décimo tercero

En Ecuador, los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reciben el décimo tercer sueldo como un ingreso adicional en diciembre, y aprovecharlo bien puede marcar la diferencia en su estabilidad financiera. Lo más recomendable es planificarlo con anticipación, evitando gastos impulsivos y destinando parte a ahorro, salud y pago de deudas.

Así lo explica César Coronel Garcés, abogado y gerente general de Defensa Deudores Ecuador, una firma que asesora legalmente a personas con problemas de sobreendeudamiento. Un experto que brinda consejos para esta población vulnerable en una fecha como la Navidad donde el comercio se activa por todas partes y las personas tienden a gastar más de la cuenta.

El ahorro inteligente

“Para un jubilado, el décimo tercero debe convertirse en una especie de respaldo para emergencias y meses difíciles que puedan tener. Entonces, de ese dinero extra por lo menos el 10 % deben reservarlo para el ahorro”, explica a Expreso.

Ese 10 % podría ser, especifica, el respaldo que usen, por ejemplo, para comprar medicinas o atenciones especiales si su salud se llega a deteriorar o si alguna enfermedad que padezca empeora.

Reducción de deuda

Si el ahorro ya está saldado, como segundo destino importante de ese décimo tercero, debe ser la reducción de deuda. Es decir, aprovechar el ingreso extra para saldar algunas cuotas o bajar deudas de alto interés que le permitan recuperar su estabilidad económica.

“Siempre recomiendo destinar parte del décimo para pagar ciertos créditos que tienen tasas más altas como las tarjetas de crédito. Además, cada cuota reducida, le libera dinero que podría utilizar para otras actividades”, añade Coronel.

Compras navideñas

Como tercer punto importante el abogado experto en deudas recomienda aprovechar el dinero para hacer las compras navideñas, pero sin exageraciones. “Porque para salir a comprar tiene que tener un presupuesto claro. Debe establecerse límites y montos máximos y de ninguna manera hacer compras por presión (como regalos caros por tendencia) o incurrir en gastos que no están previstos”.

La inversión en póliza

El experto considera que una cuarta opción es destinar el décimo tercero a la inversión en póliza.

La inversión en póliza es una modalidad financiera en la que una persona destina dinero a un producto asegurador que, además de brindar protección, funciona como un instrumento de ahorro o inversión.

“Si se invierte con seguridad puede ser productivo. Puede ser una póliza de ahorro, un depósito a plazo o un certificado de depósito que tiene bajo riesgo y que le puede generar algo de rentabilidad en el largo plazo”, concluye.

