¿Cómo afecta el contrabando de pollo en la industria avícola ecuatoriana?

El precio del pollo no baja en la mesa, pero sí en la granja: el sector exige controles y soluciones

Una de las granjas de pollos que hay en Ecuador.

Dentro de los inconvenientes que enfrenta el sector avícola está el contrabando, según Ramiro Apolo, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fedavie). En su lista de pedidos al Gobierno, señala que las autoridades deben reforzar los controles, especialmente en la temporada navideña, cuando aumentan los ingresos ilegales de producto desde Perú y Colombia.

Te invitamos a leer: Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

Sin embargo, al igual que Conave, la Federación reconoce que el principal factor detrás de la caída del precio de la carne de pollo no es el contrabando, sino la sobreproducción y el hecho de que el consumidor final no percibe en su bolsillo la disminución del precio. Líderes del sector y productores indicaron a Diario EXPRESO que el contrabando le agrega un peso más a la crisis que viven por una sobreproducción y aunque remarcaron que no es el principal problema sí urge que se refuerce el control en las fronteras. "Perú y Colombia tienen un maíz más económico, eso les permite tener un costo de producción más bajo. Entonces, en el caso de Perú sí es un negocio producir en la moneda del sol y vender de manera ilegal en dólares. El problema hay que frenarlo ahora antes de que se vuelva más grande", opinó Abraham Izurieta, productor de pollos.

El sector avícola atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años: la producción de pollo creció entre 5 % y 7 %, pero el consumo no aumentó. El resultado ha sido una sobreoferta que mantiene los precios deprimidos por meses y coloca a los productores en una situación crítica.

Diana Espín, directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), explica que el contrabando no es el principal problema. “Hay una sobreproducción. El precio está muy bajo y llevamos varios meses así. Esta vez coincidió con una contracción económica que impidió que el consumo aumente”, afirma.

El consumo per cápita de pollo en Ecuador se mantiene estancado en 30 kilos por persona al año, y lleva “dos o tres años sin crecer”, pese a que la población aumenta en alrededor de un millón de habitantes por año. El ideal del sector es subir al menos un kilo anual por persona para acompañar el crecimiento productivo.

Pero esa meta hoy parece lejana. Espín señala que hay factores nuevos, entre ellos dietas veganas, competencia más fuerte con otras proteínas —especialmente el cerdo— y la menor capacidad adquisitiva de los hogares.

Para estabilizar el mercado, los productores trabajan en dos frentes: aumentar el consumo interno y abrir más mercados externos.

“Estamos buscando estrategias para incrementar el consumo y la exportación, tanto de carne de pollo como de huevo fértil, que es material genético”, detalla la directora de Conave.

Hoy Ecuador ya exporta volúmenes al Caribe. No son grandes toneladas, pero representan una salida importante. Y se abren nuevas posibilidades:

China

Emiratos Árabes Unidos

La negociación con China —interesada incluso en patas de pollo— avanza, pero aún requiere cumplir con procesos sanitarios entre Agrocalidad y su homólogo chino. Espín estima que, “de manera positiva”, el país podría culminar ese proceso en el primer trimestre de 2026.

Espín hizo un llamado a los medios y a las autoridades: “El precio está caído para el productor, pero el consumidor no lo está sintiendo. Hay un intermediario que se queda con el beneficio y no traslada el ahorro. Eso es clave investigarlo”, advierte.

Si el precio final bajara, dice, sería posible estimular el consumo interno y corregir parte del desequilibrio del mercado.

RELACIONADAS Cyber Monday arranca con siete días de descuentos y un consumidor más cauteloso

La situación en las granjas: pérdidas, cierres y despidos

Ernesto Freire, avicultor de Pichincha y Santo Domingo, confirma que la razón de la caída del precio es clara: “No es principalmente el contrabando. Es sobreoferta. Hay más pollo que antes por mayor importación de reproductoras y mejores rendimientos”, explica.

Negociación entre EE.UU. y Ecuador para eliminar aranceles está en la recta final Leer más

El golpe económico ha sido duro. Freire detalla que producir una libra de carne cuesta entre 65 y 70 centavos de dólares, pero hasta hace pocas semanas la vendían a 50 centavos, generando pérdidas constantes. Hoy venden a unos 75 centavos de dólares, apenas para “empatar el partido”.

Durante los peores meses, muchos productores trabajaron a pérdida. Una de las consecuencias es el cierre de granjas y con ello los despidos del personal.

En su caso, Freire redujo su producción de 600.000 a 350.000 pollos por ciclo (una caída del 40 %). Cerró cinco granjas de clientes integrados y tuvo que despedir a 15 trabajadores.

“Estamos endeudados con bancos y con las empresas que nos financian el alimento. Algunos productores prefieren cerrar para perder menos”, lamenta Freire.

¿Hay esperanza en diciembre?

Aunque diciembre suele mejorar la demanda, Freire advierte que los tiempos de producción no permiten una recuperación inmediata: los pollos que se están criando ahora saldrán al mercado recién en enero de 2026.

“Esperamos que el precio mejore y que dure un poco. A ver si podemos empezar a recuperarnos”, afirma.

La paradoja de la avicultura ecuatoriana es clara: se produce más pollo que nunca, pero la demanda no crece. Por eso, gremios y productores coinciden en que la salida es doble:

Estimular el consumo interno con precios justos para el consumidor.

Abrir mercados de exportación que permitan absorber el exceso de oferta.

Mientras tanto, el sector avanza entre pérdidas, incertidumbre y la esperanza de que nuevas estrategias logren equilibrar nuevamente la balanza.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ