Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

La Navidad impulsa la producción avícola hasta un 7% en 2025 . Pero una sobreoferta podría generar pérdidas de $165 millones

Desde los primeros meses del año el sector avícola se prepara para atender la demanda de Navidad y Fin de Año

Con la llegada de Navidad y Fin de Año, las reuniones familiares, laborales y entre amigos disparan la demanda de pollo y, especialmente, de pavo, una proteína que en Ecuador se consume casi exclusivamente en estas fechas. Pero este año, las proyecciones son optimistas solo en cuanto a volumen. Si bien la producción crece, los ingresos no.

La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) detalla que la programación para atender la demanda navideña inicia desde la importación de reproductoras de un día, continúa con el levante, la producción de huevo fértil, la incubación y el engorde, y culmina en el faenamiento.

Wilmer Chiguano, coordinador técnico de Conave, explica que el sector trabaja con ciclos predecibles: “Planificamos con ocho meses de anticipación. En un mes regular como febrero se producen alrededor de 40.000 toneladas. En cambio, en noviembre y diciembre la producción supera las 50.000 toneladas, lo que representa un incremento de alrededor del 20%. Estos picos se cubren porque el pollo es una de las proteínas más accesibles y económicas para los ecuatorianos”, señala.

En el caso del pavo, el mercado es aún más estacional: el 90% del consumo anual ocurre en diciembre.

Para 2025, la industria proyecta un crecimiento del 7% respecto a 2024, el mismo que aporta al dinamismo económico que genera la avicultura en zonas rurales. Solo en compras de maíz, la cadena avícola y porcícola invertirá este año $ 570 millones. No obstante, no todo es positivo.

Desde la avicultura se generan más de 300000 empleos; representan como sector el 4%del PIB nacional y el 24% del PIB agrícola CONAVE

Más oferta, menos paga



Las cifras de producción a octubre muestran un sector activo, pero esa misma expansión se ha convertido en un problema: la oferta superó al consumo. Según Manuel Acosta, gerente general de Avital S.A., “la producción programada se ha vendido ventajosamente, pero a bajos precios...”

Debate por el maíz: industria se defiende y agricultores reclaman impacto en el campo Leer más

Ramiro Apolo, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (FEDAVIE), identifica que el origen del problema estaría en la importación excesiva de reproductoras por la falta de una política de regulación. Explica que Ecuador necesita importar alrededor de dos millones por año para sostener el consumo, pero: “En 2024 se importaron 2’699.000 reproductoras, cerca de 15% más de lo habitual. La sobreoferta está presionando los precios hacia abajo”.

Apolo advierte que lo que se importa un año afecta al siguiente, porque los ciclos productivos tardan entre 8 y 10 meses.

El pollo en pie tiene un costo de producción promedio de $ 0,65 por libra, pero durante gran parte del año se vendió entre $ 0,45 y 0,48, es decir, por debajo del costo. Esto golpeó especialmente a pequeños y medianos productores, quienes no cuentan con cadenas de valor amplias para absorber pérdidas.

FEDAVIE calcula pérdidas La avicultura ecuatoriana acumula pérdidas anuales de hasta $ 165 millones y que solo en diciembre —aun con un aumento esperado del 25% en producción— las pérdidas en promedio serían de $ 18 millones si los precios no se recuperan.

Mientras que grandes empresas pueden compensar pérdidas vendiendo en canales de mayor valor agregado (congelados o cadenas de comida), los pequeños productores dependen casi exclusivamente del pollo en pie. “Al pequeño productor lo golpea al 100%. Muchos han dejado de producir este año porque ya no tienen capital para seguir perdiendo”, explica Apolo. La falta de regulación en la importación de reproductoras, advierte, está erosionando la estructura productiva y reduciendo la pluralidad que ha destacado al sector avícola.

Los riesgos que enfrenta la cadena avícola en 2024 se articulan como piezas de un mismo rompecabezas. Tras la pandemia, el consumo per cápita de pollo —que años atrás bordeaba los 34 kg— cayó hasta 28 kg, una baja que, según FEDAVIE, recién empieza a revertirse.

A esta presión se suma el precio del maíz, insumo que constituye el 65% del alimento balanceado. El costo nacional oscila entre $ 7,35 y $ 19,50 por quintal, mucho más elevado que en Perú o Colombia, donde ronda los $ 10–12. Para Apolo, esta diferencia responde a una política que fija un precio mínimo de sustentación y que “nos pone un precio mucho mayor a lo que podemos encontrar a nivel internacional”, afectando el costo de producción y restando competitividad.

RELACIONADAS En Quito se debate precio de maíz e importación

En paralelo, el contrabando desde Perú y Colombia presiona los precios locales, especialmente en temporada navideña, cuando aumenta el movimiento de pollo, huevo y cerdo. Apolo advierte: “Tenemos un precio más alto y en el momento en que hay un descuido de las autoridades de control, ingresan de contrabando pollo acá, y en estas fiestas de Navidad se incrementa ese contrabando”.

La inseguridad es otro factor crítico. Según Apolo, la violencia ha alterado hábitos de consumo principalmente en provincias de la costa como Guayas, Machala o El Oro: negocios que antes abrían en la noche —donde el pollo es clave en las comidas rápidas— ahora cierran por temor o han sido víctimas de extorsión. Esto disminuye notablemente la demanda.

El 90% de la producción de pavo se consumirá en las próximas festividades a cierre del 2025. CONAVE

Un pliegue de cinco pedidos

El sector avícola ecuatoriano ha presentado cinco demandas estratégicas para enfrentar la crisis de precios causada por sobreoferta. La primera prioridad es ordenar la importación de reproductoras mediante una política pública coordinada entre el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad, según explica Ramiro Apolo de FEDAVIE, buscando estabilizar la producción futura y evitar importaciones excesivas como las de 2024.

La segunda demanda es incentivar el consumo interno. CONAVE señala que el consumo ecuatoriano bordea 29 kg por persona anuales, muy por debajo de los 50 kg en Perú. El gremio considera que campañas de educación alimentaria y promoción pueden expandir significativamente la demanda local, aprovechando la potencialidad del mercado interno.

En tercer lugar, ambas organizaciones coinciden en reducir costos del maíz, insumo que representa el 65% del alimento balanceado y define la mayoría del costo productivo. Mejorar la eficiencia de la cadena maicera nacional permitiría aliviar la estructura de costos y mejorar competitividad, especialmente considerando que el maíz ecuatoriano cuesta entre $7,35 y $19,50 por quintal, muy superior a Perú o Colombia.

Cuarto, se demanda reforzar controles contra el contrabando, especialmente en temporada navideña cuando aumentan ingresos ilegales desde Perú y Colombia. Apolo enfatiza la necesidad de vigilancia permanente del Servicio Nacional de Aduana para evitar el contrabando que presiona precios locales.

Finalmente, el sector busca abrir mercados internacionales amplios. Bahamas se consolidó como socio clave desde 2023 con exportaciones de 3.738 toneladas por $10,6 millones hasta octubre de 2025. Acosta de Avitalsa comenta negociaciones avanzadas con China, que solicita 40 containers mensuales, y con Emiratos Árabes. Ambos gobiernos han dado luz verde para iniciar trámites de exportación, permitiendo que el pollo ecuatoriano llegue a mercados internacionales y estabilice ingresos del sector.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ