Alineaciones y dónde ver EN VIVO Manchester City vs Exeter por FA Cup
Manchester City buscará avanzar en la FA Cup 2025-26 cuando enfrente a Exeter City este sábado 10 de enero
Manchester City enfrentará a Exeter City en la tercera ronda de la FA Cup 2025-26, en un duelo que, en la previa, presenta realidades muy distintas, pero con el atractivo propio del torneo más antiguo del fútbol mundial.
El compromiso se disputará el sábado 10 de enero de 2026, desde las 10:00 (hora de Ecuador), en el Etihad Stadium, ubicado en la ciudad de Manchester.
El plan de Pep Guardiola: rotación y juventud
El equipo dirigido por Pep Guardiola afrontará este encuentro con un equipo mixto, pensando en rotar jugadores y dar minutos a jóvenes talentos, sin perder competitividad.
A pesar de no presentar su once habitual, el City buscará imponer condiciones desde el inicio y avanzar sin sobresaltos a la siguiente fase de la FA Cup.
Cherki y Semenyo lideran el ataque del City
Las principales referencias ofensivas del conjunto ciudadano serán Rayan Cherki y Antoine Semenyo, dos futbolistas desequilibrantes que comandarán el ataque ante un rival que intentará resistir y sorprender.
No obstante, Guardiola tendrá importantes bajas por lesión, ya que no podrá contar con Ruben Dias, Josko Gvardiol, Savinho, Oscar Bobb, John Stones y Mateo Kovacic.
La alineación de Manchester City será: Trafford; Lewis, Khusanov, Allenye, Aké; Rodri, Reijnders, Cherki; McAidoo, Semenyo y Haaland.
Exeter City quiere dar el golpe en el Etihad Stadium
Por su parte, Exeter City, dirigido por Gary Caldwell, que actualmente compite en la League One, buscará dar el golpe en uno de los escenarios más imponentes del fútbol inglés.
Para ello, el entrenador escocés apostará por sus principales figuras, Akeel Higgins y Reece Cole, quienes serán claves en el frente ofensivo.
La alineación del Exeter City sería: Whitworth; Turns, Woodhouse, Fitzwater; Niskanen Doyle-Hayes, Brierley, Oakes, Aitchison, Cole y Wareham.
Dónde ver EN VIVO Manchester City vs Exeter City en Ecuador
En cuanto a la transmisión, en Ecuador el partido entre Manchester City y Exeter City se podrá ver EN VIVO a través de la plataforma digital Disney+.