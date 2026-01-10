Convención RC5: Gabriela Rivadeneira dice que buscará unificar al correísmo

La exasambleísta y única candidata para liderar el correísmo, Gabriela Rivadeneira, encabeza la lista única anunciada el 9 de enero por el expresidente Rafael Correa. La propuesta incluye a figuras reconocidas del movimiento y busca consolidar la unidad interna del partido.

Tras el anuncio, en su mensaje a militantes Rivadeneira destacó la resistencia y compromiso de sus seguidores. “Gracias por no soltar cuando fue más difícil, por seguir en esta lucha, por un Ecuador que tanto nos necesita”, expresó. El mensaje subraya la importancia de mantener la esperanza y la unidad frente a los desafíos políticos.

Lista única y liderazgo plural en RC

La nueva directiva presentada por Rivadeneira incluye a Francisco Estarelas como vicepresidente y a Melissa Zambrano como secretaria ejecutiva. Darío Cuenca asumirá la responsabilidad económica, mientras que Felipe Vega de la Cuadra será secretario nacional de organización y acción política, acompañado de Sofía Spin y Paul Trujillo.

En las áreas estratégicas del partido también se destacan nombres reconocidos del correísmo. Janet Rosada liderará la Secretaría Nacional de Comunicación y Marketing, junto con Gabriel Pazmiño y Lisset Correa. En Asuntos Internacionales, Luisa González Alcívar continuará su labor con el apoyo de Patricio Chávez y Suad Mansur.

Juventud, mujeres y diversidad con representación nacional

En la Secretaría de Juventudes, Ana Paula Marín Tabares asumirá el liderazgo junto a Héctor Hurtado y Jennifer Lara. Mientras que Pamela Morcillo, Luz Arévalo y Maile de la Rosa liderarán la Secretaría de Mujeres y Diversidades. La representación de pueblos y nacionalidades estará a cargo de Nankisana, Kenia Briones y Sayrian Rangel.

La defensa de adherentes permanentes estará bajo la responsabilidad de Linda Bravo Mancilla, mientras que el Consejo de Disciplina y Ética lo integran Gustavo Jack Robben, Sandro Campo y Andrés Araújo. Finalmente, el órgano electoral quedó conformado por Carlos Víctor Zambrano, Julie Pincay y William Tapia.

Rivadeneira enfatiza unidad y proyecto colectivo

Para la dirigente, la unidad no significa uniformidad, sino memoria compartida y proyecto colectivo. “Hoy, frente a la elección de una nueva directiva del partido, no nos convoca la diferencia, sino el propósito común, la unidad”, señaló Rivadeneira.

El liderazgo de Gabriela Rivadeneira apunta a consolidar la Revolución Ciudadana como un movimiento “vivo, plural y profundamente comprometido con su gente”. La dirigencia también llamó a sus militantes a participar en la convención nacional programada para los días 17 y 18 de enero en Manta.

