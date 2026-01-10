Policía detuvo a cuatro presuntos extorsionadores en Saquisilí

La acción policial se ejecutó en el parque de Cachipamba luego de alertas por presunta extorsión y posible secuestro

La Policía Nacional del Ecuador, a través del Distrito Saquisilí, logró la aprehensión de cuatro presuntos extorsionadores durante un operativo ejecutado en el parque de Cachipamba, en el cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi. La intervención se realizó tras denuncias ciudadanas que alertaban sobre un posible delito de extorsión y la amenaza de un eventual secuestro.

El teniente coronel Javier Granda, comandante subrogante de la Policía en Cotopaxi, informó que la acción policial se activó luego de mantener comunicación constante con los moradores del sector, quienes reportaron actos de intimidación mediante llamadas y mensajes telefónicos.

Ante la gravedad de la alerta, el personal policial activó de forma inmediata el Código 3, lo que permitió desplegar un operativo rápido que culminó con la localización, persecución ininterrumpida y posterior detención de los sospechosos.

Durante el procedimiento se interceptó un vehículo Kia Celtos, color negro, en el que se movilizaban cuatro personas: dos de nacionalidad ecuatoriana, un ciudadano colombiano y un ciudadano venezolano.

De acuerdo con información policial, los individuos habrían estado solicitando la suma de 5.000 dólares a las personas que contactaban, con el objetivo de amedrentar, generar temor y provocar inestabilidad en la comunidad. A decir del comandante de policía las amenazas se realizaban mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, una modalidad comúnmente utilizada en delitos de extorsión, lo que llevó a los ciudadanos a presentar la denuncia correspondiente.

Intervención policial evitó enfrentamientos

Durante el operativo, integrantes de la organización indígena Jatarishun intentaron intervenir por cuenta propia contra los presuntos implicados. Sin embargo, la Policía actuó de manera directa y coordinada, logrando controlar la situación y explicando a los moradores que el caso ya estaba bajo el marco legal y a órdenes de la autoridad competente.

Como parte del procedimiento, la Policía recabó varios elementos de convicción, entre ellos dispositivos móviles, conversaciones de mensajería instantánea, videos y otros registros que respaldan la denuncia presentada. Por razones de seguridad y reserva legal, no se revelaron datos de los denunciantes, ya que el proceso investigativo continúa en curso.

Sin víctimas identificadas, pero con denunciante

El comandante policial aclaró que hasta el momento no se ha identificado una víctima directa, sino personas denunciantes que alertaron sobre el presunto delito. La detención se ejecutó por extorsión, con la presunción de que el caso podría haber derivado en un secuestro.

Respecto a antecedentes penales o posibles vínculos con grupos delictivos organizados (GDO), Granda Venegas indicó que los aprehendidos no registran antecedentes hasta el momento. No obstante, no se descarta una posible relación con organizaciones como Los Lobos o Los Choneros, lo cual será determinado conforme avance la investigación. (GT)

