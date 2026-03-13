Polémica por fotos de obra municipal que no existirían en barrio de La Libertad

Concejal denuncia que las imágenes sobre arreglo de calles en La Libertad, en Santa Elena, fueron alteradas

El Municipio de La Libertad asegura que sí se realizaron trabajos, pero señala que son intervenciones paliativas debido a los daños causados por el invierno.

Una nueva polémica sacude al Municipio del cantón La Libertad, en Santa Elena. Esta vez, el escándalo gira en torno a unas fotografías publicadas en las cuentas oficiales de la Alcaldía y que mostrarían supuestos trabajos de arreglo vial en el barrio La Esperanza, pero que no reflejarían la realidad del lugar e incluso habrían sido generadas o alteradas con inteligencia artificial (IA).

Concejal denuncia imágenes irreales de obras en La Libertad

La alerta fue realizada por el concejal Bruno Dedé, quien, a través de sus cuentas en redes sociales, difundió un video en el que compara las imágenes publicadas por la Alcaldía con fotografías tomadas por él mismo en el mismo sitio.

El Municipio de La Libertad descubrió la IA. 🤖



Como no pueden arreglar los baches, ahora usan Inteligencia Artificial para "desaparecer" casas, puertas, garajes y la realidad del barrio en sus fotos. 📸🚫



Mira 👀 el video hasta el final! pic.twitter.com/Qo7cUY8O7u — Bruno Dedé Llerena (@BrunoDedeLl) March 12, 2026

En el material audiovisual, el edil sostiene que las gráficas difundidas por el cabildo mostrarían calles aparentemente arregladas, una situación que —asegura— no correspondería con el estado real de la vía. Los ciudadanos corroboraron esta información y exigen a la Alcaldía no “jugar con la inteligencia de los contribuyentes”.

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“Quieren ocultar la realidad por la que atraviesa la ciudad. No es posible que una autoridad municipal se atreva a utilizar la inteligencia artificial para hacer creer que se realizó un trabajo que nunca existió y así disfrazar su incompetencia”, cuestionó el concejal, en un pronunciamiento que generó reacciones entre ciudadanos y usuarios de redes sociales.

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Ante la controversia, EXPRESO acudió al barrio La Esperanza para verificar la situación. En el lugar se constató la presencia de personal municipal realizando labores en la vía.

José Cedeño, director de Obras Públicas del cabildo, explicó que actualmente se ejecutan trabajos paliativos en distintos sectores del cantón, debido a los daños ocasionados por el fuerte invierno.

El funcionario detalló que las intensas lluvias han impedido ejecutar el plan integral de asfaltado que estaba previsto para varios barrios del cantón. En el caso de La Esperanza, aseguró que las cuadrillas municipales ya han intervenido para intentar mejorar las condiciones de la calle.

“Estos no son trabajos definitivos. Hemos colocado material de relleno en los baches, pero con las lluvias vuelve a dañarse. Eso se le ha explicado a la ciudadanía. Cuando termine la temporada invernal, entonces sí vamos a intervenir de manera integral todo el barrio”, afirmó Cedeño.

Sin embargo, Dedé insiste en que a los moradores les dieron una versión distinta sobre lo ocurrido. Según relató, varios vecinos señalaron que únicamente se colocó cascajo en algunos huecos y que los trabajos fueron mínimos, lo que generó sorpresa cuando observaron las imágenes difundidas por la Alcaldía.

Habitantes del barrio La Esperanza esperan una intervención integral cuando termine el invierno. JOFFRE LINO

“A mí los pobladores me dijeron lo contrario: que solo llegaron con cascajo y lo colocaron en algunos baches. Por eso a ellos les sorprendió cuando vieron las fotos publicadas en la cuenta de la Alcaldía, donde parecía que la calle estaba completamente arreglada”, manifestó el edil.

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Municipio asegura que sí hubo trabajos en el barrio La Esperanza

Desde el área de comunicación del Municipio, Vicente Paredes rechazó que exista intención de engañar a la ciudadanía. Indicó que los trabajos sí se realizaron en el sector y que posiblemente las diferencias en las imágenes se deban a que las fotografías comparadas fueron tomadas en momentos distintos, incluso después de una lluvia que habría deteriorado nuevamente la vía, un argumento que ciudadanos como Wilmer López calificaron de indignante.

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“Por donde se lo quiera ver, esa explicación es absurda. Para empezar, en este barrio no se ha hecho nada más que tirar un poco de piedra. Los daños son inmensos y lo que dicen las redes institucionales es una mentira. Por Dios, en las fotos que saca el Municipio han borrado hasta tiendas de barrio y las puertas de las casas. No sé quién asesora al alcalde Francisco Tamariz, pero es una burla. Lo que hace el alcalde es burlarse de su gente”, sentenció.

Sobre las sospechas de que las imágenes hubieran sido modificadas con inteligencia artificial, Paredes aseguró que el tema ya está siendo investigado internamente.

“En ningún momento se ha pretendido engañar a la comunidad. Sin embargo, se está revisando si hubo o no alguna alteración de las imágenes. Talento Humano ya tiene la disposición de dar seguimiento al caso y, de comprobarse que alguien modificó las gráficas, se tomarán las sanciones correspondientes”, señaló.

Vecinos del barrio La Esperanza aseguran que en la vía solo se colocó cascajo en algunos baches. Joffre Lino

Vecinos piden una solución definitiva para el estado de las calles

Mientras las autoridades intercambian acusaciones, los habitantes del barrio La Esperanza aseguran que lo que realmente esperan es una solución definitiva para el deterioro de sus calles.

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Natalia Tomalá, moradora del sector, manifestó que los vecinos aguardan que, una vez que finalice la temporada de lluvias, el Municipio ejecute una intervención integral en la zona.

“Esperamos que cuando terminen las lluvias hagan un buen trabajo. Las calles tienen muchos huecos donde el agua se acumula y eso hace difícil movilizarse”, expresó.

Ángel Ricardo, otro de los residentes del barrio, señaló que muchas veces se genera confusión entre los vecinos cuando llega maquinaria al sector, ya que algunos creen que se realizarán obras definitivas cuando en realidad solo se trata de arreglos temporales.

“Estamos conscientes de que la lluvia ha dañado las calles, pero ojalá que cuando se arregle se lo haga bien y que los trabajos duren. En el barrio ya tenemos más de 20 años sin grandes obras”, comentó.

Por su parte, la vecina Diana Vera Clemente cuestionó que los trabajos realizados hasta ahora sean únicamente paliativos y que, tras cada lluvia, la vía vuelva a deteriorarse.

“Se debe escuchar el clamor ciudadano. Pedimos que nos atiendan y que se desarrollen obras urgentes para el barrio”, dijo

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