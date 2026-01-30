Quejas en Santa Elena por los altos valores en tasa de recolección de basura

Ciudadanos reclaman que el nuevo rubro incluido en las planillas de agua es excesivo; Aguapen dice que no cortará el servicio

Habitantes de Santa Elena acudieron a las oficinas de Aguapen para reclamar por el costo de la planilla.

El cobro de la tasa de recolección de basura a través de las facturas de agua potable ha provocado una ola de reclamos en la provincia de Santa Elena.

La medida, adoptada por los municipios de Santa Elena, La Libertad y Salinas tras dejar de recaudar este rubro mediante las planillas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), ha generado molestia entre cientos de usuarios, quienes aseguran que el nuevo valor es excesivo y, en muchos casos, más alto que el consumo mensual de agua.

Raúl Menoscal, propietario de un negocio en la comuna Ballenita, relata que antes pagaba entre 22 y 25 dólares por el servicio de agua potable, pero ahora su factura llegó con 56 dólares adicionales por concepto de recolección de basura.

“En total debo pagar 81 dólares. Es una exageración, resulta que ahora vamos a trabajar solo para pagar la bendita tasa”, reclamó.

Situación similar vive Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de la provincia y dueño de un local de comidas en San Pablo.

“Mi planilla de agua no superaba los 30 dólares y ahora me cobran 90 dólares más por la basura. Yo no les voy a pagar”, manifestó el dirigente, advirtiendo que el cobro afecta directamente a pequeños y medianos negocios.

Aguapen: "Por el momento, se ha dispuesto que no se corte el servicio"

Ante las quejas, el gerente de Aguapen, Xavier Zúñiga, aclaró que la empresa únicamente actúa como ente recaudador y que los valores fueron establecidos por los municipios. Explicó que los usuarios fueron clasificados en siete categorías, siendo las comerciales e industriales las que pagan las tarifas más altas.

“Los ciudadanos pueden acercarse a las oficinas principales o a las agencias de Aguapen para presentar sus reclamos y cambiarlos de categoría. Por el momento, se ha dispuesto que no se corte el servicio a ningún usuario”, señaló Zuñiga

El malestar también llegó a instancias legales. Raquel Navarro, abogada y habitante de Salinas, presentó un documento en la Alcaldía solicitando que se explique la fórmula utilizada para fijar los valores.

“Todos estamos de acuerdo en pagar los servicios básicos, pero no pueden imponernos montos exagerados por la recolección de desechos”, expresó.

Municipio de Santa Elena anuncia que reducirá el valor de la tasa de recolección de basura

Frente a la presión ciudadana, la alcaldesa de Santa Elena, María del Carmen Aquino, informó que el Concejo Cantonal se reunió ayer para aprobar, en primer debate, una ordenanza que permita reducir los valores de la tasa.

“Se han solicitado sesiones extraordinarias para aprobar la normativa. Somos conscientes de que hay valores muy altos y el municipio deberá asumir parte de los costos”, manifestó la autoridad.

Aquino explicó que en el cantón Santa Elena la recolección de basura está a cargo de la empresa pública EMASA EP, la cual se sostenía con los recursos provenientes de la tasa recaudada por CNEL.

Sin embargo, con el cambio de sistema, el Cabildo absorberá los costos para garantizar que el servicio no se suspenda.

Usuarios En la provincia de Santa Elena existían cerca de 110.000 usuarios de CNEL que pagaban la tasa de recolección de basura. Aguapen, en cambio, registra 70.000 usuarios, razón por la cual los municipios aplicaron una categorización para definir los valores.

Mientras tanto, el Frente de Usuarios del Agua Potable anunció la organización de una marcha pacífica de protesta para el próximo viernes 6 de febrero, en rechazo al cobro que consideran injusto.

