Impuestos prediales en Playas: Reclamos por cobros de tasa de recolección de basura

Durante el feriado de Año Nuevo hubo reclamos por el servicio de recolección de basura en Playas, que fue deficiente.

Desde enero del 2026 los contribuyentes de General Villamil Playas deben cancelar la tasa por recolección de basura junto al impuesto predial, luego de que el Municipio asumiera directamente este cobro mediante una ordenanza aprobada por el Concejo cantonal.

La decisión se adoptó tras el decreto presidencial emitido en octubre del 2025, con el que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) dejó de actuar como agente recaudador de esta tasa para los municipios.

De acuerdo a la normativa, la tasa por recolección de basura se cobrará una sola vez al año y mantendrá los mismos valores que facturaba CNEL, según la clasificación de los predios en las zonas residenciales, comerciales e industriales.

El alcalde Gabriel Balladares aseguró que la medida busca garantizar la continuidad del servicio y una administración más eficiente de los recursos destinados a la limpieza urbana. “El objetivo es asegurar la sostenibilidad del sistema de recolección y mejorar la gestión municipal”, señaló.

Reclamos ciudadanos por cobros elevados

Sin embargo, el nuevo esquema de cobro ha generado inconformidad entre varios contribuyentes.

Jorge Páez es un adulto mayor que indicó que antes cancelaba cuatro dólares mensuales por este concepto, lo que equivalía a 48 dólares al año, pero en los predios de 2026 se le cobran 104 dólares por la tasa de basura.

Casos similares se registran en otros sectores del cantón. Miriam Yagual, residente de un barrio periférico, afirmó que, pese a no contar con un servicio regular de recolección, debe pagar 98 dólares anuales.

En contraste, otros ciudadanos reportan cobros de apenas 12 dólares. “Hay inconsistencias que deben aclararse”, señaló Marcos Veintimilla, quien decidió no cancelar aún sus predios hasta que se revisen los valores.

Ante los reclamos, el concejal Ricardo Mideros, presidente de la Comisión de Presupuesto, aclaró que la ordenanza prohíbe expresamente cualquier incremento en la tasa. Explicó que el cálculo se realiza mediante una tabla tarifaria basada en rangos del avalúo catastral de las propiedades.

Detalló que, por ejemplo, los predios con un valor catastral de entre 20.000 y 50.000 dólares deben pagar el equivalente al 10 % del salario básico unificado, es decir, 48 dólares anuales, y no un porcentaje del valor del inmueble.

Sin embargo, se analiza si los grandes comercios e industrias que producen más basura deban pagar valores mayores.

Mideros reconoció que se han presentado errores en el sistema y aseguró que ya se trabaja con la Dirección de Gestión Territorial para realizar las correcciones.

Añadió que quienes hayan cancelado valores indebidos recibirán una nota de crédito, la cual podrá aplicarse durante el ejercicio fiscal 2026 en trámites municipales o como descuento en el impuesto predial del próximo año.

Finalmente, el Municipio exhortó a los contribuyentes a presentar sus reclamos en el Departamento de Gestión Territorial para revisar cada caso y evitar perjuicios económicos.

