Durán rediseñará rutas de basura ante el fin del contrato de recolección

Las quejas por la acumulación de basura en distintos barrios de Durán siguen creciendo y, frente a este escenario, el director general de Ambiente del Municipio, Andree Mendoza, señaló que el problema no responde únicamente al servicio de recolección.

“Nosotros contamos con un contrato que ya está por fenecer”, explicó, y agregó que la situación actual está marcada por limitaciones operativas y por la necesidad de replantear el sistema.

Mendoza indicó que el contrato actual lo maneja el Consorcio Durán Limpio y vence en agosto. “Tenemos que estar listos para que el día que fenece un operador, al día siguiente ingrese el siguiente”, dijo, aunque reconoció que la implementación suele enfrentar dificultades, sobre todo por la importación de la flota.

Mendoza detalló que el Municipio ya inició estudios para un rediseño de rutas, como parte de un plan por etapas. Esa será la base del nuevo concurso para buscar a un consorcio que se encargue de la recolección de basura en el cantón.

“Este rediseño va a tomar en consideración el crecimiento de la ciudad, los nuevos espacios donde está creciendo la ciudad y la densidad poblacional real”, señaló.

Municipio de Durán admite fallas en el servicio de recolección de basura, pero también señala a ciudadanos

Sobre la gran cantidad de basura acumulada en el cantón, evidenciada por EXPRESO durante cuatro días, el funcionario indicó que los recorridos realizados por el equipo municipal registran que las frecuencias establecidas se cumplen. No obstante, apuntó a prácticas ciudadanas que inciden en la acumulación de desechos.

“Si el carro pasa a las 8 y a las 9 toda la gente saca la basura de nuevo, y el carro pasa en 24 o 48 horas, obviamente se va a acumular la basura”, señaló.

Aunque admitió fallas en el servicio, Mendoza insistió en que no son la causa principal del problema. “A veces sí hemos tenido falencias, no le voy a decir que no. Los carros se saben dañar, hay accidentes en la vía y retrasos en el relleno sanitario”, enumeró.

Sin embargo, indicó que “la acumulación evidente de basura no es porque la frecuencia no se cumple, sino por la mala cultura del ciudadano”. “Mucha gente le paga a los tricicleros para que le saquen la basura y a ellos no les importa dónde botarla”, dijo. Añadió que incluso en puntos con contenedores habilitados persiste el problema: “Teniendo un contenedor vacío y con la puerta abierta, la gente opta por tirarla alrededor”.

Habitantes de Durán rechazan señalamientos del Municipio

Pero la ciudadanía asegura que no en todos los sectores es así. “Hay canales de agua sucios, zonas que podrían ser turísticas repletas de desechos, los alrededores de los mercados insalubres. No siempre es la gente, la frecuencia de recolección es insuficiente. Que digas las cosas como son”, señaló Gonzalo Alvarado, residente.

Sobre un eventual aumento de frecuencias, fue claro: “Nosotros nos regimos a un contrato. Aumentar frecuencias no está considerado; estamos trabajando con lo que tenemos”.

Acumulaciones de basura, canales usados como botaderos y animales rondando los desechos forman parte del paisaje diario en amplios sectores del cantón, un escenario que se agrava con un aumento de impuestos.

