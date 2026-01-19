Inseguridad en Durán: militares intensifican patrullajes en puntos críticos

No es la primera vez que se despliegan militares masivamente por la inseguridad en esta ciudad vecina de Guayaquil

Los militares patrullan las calles de Durán en vehículos, pero también a pie. Es la disposición gubernamental para reducir la criminalidad en este cantón.

Militares en las calles de Durán es una escena que no es nueva. Se ha dado frecuentemente en los últimos meses, a propósito de los niveles de inseguridad que afectan a este cantón de Guayas.

En julio del 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, ingresó a Durán en un tanque militar, rodeado de uniformados, para anunciar que "las mafias tienen las horas contadas".

"Tomaremos Durán por nuestras propias manos y se la devolveremos a los verdaderos y únicos dueños, las familias duraneñas", expresó entonces el mandatario.

Sin embargo, esto no evitó que Durán terminara 2025 con 538 muertes violentas, frente a las 478 de 2024. Ocurre en medio de conflictos entre bandas criminales y delitos como la extorsión.

Un contingente de militares llegó al vecino cantón de Guayaquil como parte de la reciente disposición que distribuyó a 10.000 uniformados en Guayas, Los Ríos y Manabí.

La antigua estación de ferrocarril, ubicada en la avenida Abel Gilbert, ha sido uno de los espacios donde los militares se han instalado desde hace algunos meses.

El Ministerio de Defensa publicó este domingo 18 de enero, en su cuenta de la red social X, cuatro fotos de los militares realizando operativos de control en las vías y recorriendo a pie las calles.

La usuaria de esa red, Paula Eguiguren, solicitó a las Fuerzas Armadas que visiten sectores como Fincas Delia, en el kilómetro 6 de la vía Durán - Tambo, donde no hay servicios básicos.

Esa fue una de las zonas donde las autoridades intervinieron en julio del 2024 porque aseguraron que estaba dominada por la banda criminal Chone Killers, que extorsionaba hasta con 8.000 dólares para no desalojar de sus casas a los moradores.

En abril del 2025, EXPRESO reportó que la situación no había cambiado. Fincas Delia es utilizado por los criminales para descansar, resguardarse y esconder a personas secuestradas.

Estrategia que genera dudas y expectativa

"No creo que esto (la militarización) cambie mucho", dice el docente de seguridad, Daniel Pontón, sobre la situación de inseguridad en Durán.

El especialista explicó a EXPRESO que militarizar es una acción de efecto que reduce los crímenes por un tiempo, pero luego la inseguridad se fortalece.

Lo dijo a fines de octubre del 2025, cuando el Gobierno Nacional puso en las calles de Durán más de 1.000 uniformados.

"Gran parte del problema que veo en este país es que no hay una estrategia contra la violencia criminal. Lo que existe son acciones, ni siquiera son planes, porque ni siquiera hay un plan. (El Gobierno) dice sí hay un plan, pero nadie lo sabe", mencionó entonces Pontón.

Esta vez, el docente señaló que la intervención militar puede funcionar como un estímulo externo para la reconfiguración de las bandas criminales.

Incluso, advirtió que la posible infiltración de grupos criminales en el Estado provocaría sesgo en los operativos. "Golpean a una banda, pero a otra la dejan intacta", mencionó.

Otro tema que preocupa a la ciudadanía es el tiempo de la intervención, que suele durar semanas, por lo que creen que debe ser permanente y continua.

Así lo considera Andrés Donoso, quien considera "recomendable que (las autoridades) no fijen tiempo de operaciones, para no generar alerta entre los Grupos de Delincuencia Organizada".

"Es indispensable que hagan controles en todas zonas, no solo en ciertas focalizadas. Algunos sectores como la (ciudadela) Abel Gilbert 3 tiene salida al río Guayas y parecen lugares seguros, pero no es así", afirmó el ciudadano.

Entre otros pedidos que hizo Donoso están operativos permanentes, revisión de buses de transporte público y prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Él también cree que las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), que están abandonadas, pueden habilitarse para que los militares ejecuten desde ahí sus labores.

