Robo en Municipio de Durán: ¿cómo operaba la banda del 'falso repartidor'?

El robo se dio en la antigua dependencia municipal, no en la actual

Un nuevo hecho delictivo volvió a poner en evidencia las vulnerabilidades de seguridad en Durán. La mañana de este miércoles 15 de enero, cerca de las 09:15, cinco sujetos armados ejecutaron un asalto en las antiguas dependencias municipales, situadas en la ciudadela Abdón Calderón 3.

El ataque, según confirmó el propio Municipio, se habría concretado mediante una modalidad que ya se repite en otros delitos: el uso de identidades falsas para ingresar sin levantar sospechas.

¿cómo operaba la banda del 'falso repartidor'?

De acuerdo con la información oficial, los implicados simularon ser repartidores a domicilio y ciudadanos que acudían a realizar trámites. Esta estrategia les permitió acceder al inmueble sin dificultad y moverse con aparente normalidad por el lugar, hasta el momento en que revelaron su verdadero objetivo.

Una vez dentro, los individuos intimidaron a los guardias de seguridad con armas de fuego, los redujeron y les arrebataron objetos personales. Con el control del edificio, se dirigieron a las oficinas del Registro de la Propiedad, donde sustrajeron una suma de dinero que no fue detallada, pero que corresponde a la recaudación institucional y que fue calificada como considerable.

Tras cometer el robo, los asaltantes abandonaron el sitio a pie y se internaron en el sector conocido como Recreo Viejo, sin que hasta el momento se haya confirmado su captura. El hecho activó de inmediato los protocolos de seguridad y la alerta a la Policía Nacional.

Agentes policiales acudieron al lugar para levantar indicios y dar inicio a las investigaciones. Entre las diligencias en curso consta la revisión de cámaras de videovigilancia, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape e identificar a los responsables del asalto. Paralelamente, el Municipio informó que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

Desde la Alcaldía no se descarta que este tipo de ataques busque generar presión o intimidación frente al trabajo coordinado que, aseguran, se mantiene con las fuerzas del orden para reforzar el control y la seguridad en el cantón. No obstante, para muchos habitantes, estos esfuerzos aún no se traducen en resultados concretos. “Aquí se vive con miedo”, expresó Gloria Jácome, residente de Durán.

Pese a lo ocurrido, la administración municipal aseguró que la atención al público continúa con normalidad y que se han reforzado las medidas de seguridad en las instalaciones. Las autoridades locales indicaron que el objetivo es garantizar la integridad del personal y de los usuarios, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este nuevo episodio de violencia.

