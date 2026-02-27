Devolución del IVA: cuánto dinero puede recuperar un adulto mayor al año

El beneficio es personal y no se extiende a consumos relacionados con actividades económicas o gastos suntuarios.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un beneficio tributario vigente en Ecuador que busca aliviar la carga económica de los adultos mayores y personas con discapacidad. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), este derecho aplica a personas que hayan cumplido 65 años y que realicen compras de bienes y servicios de primera necesidad, como alimentos, medicamentos, vestimenta, salud, educación, transporte y servicios básicos.

El beneficio es personal y no se extiende a consumos relacionados con actividades económicas o gastos suntuarios. Para acceder, los comprobantes de venta deben estar emitidos directamente a nombre del beneficiario y cumplir con los requisitos formales establecidos por el SRI.

Monto máximo mensual y cálculo anual

En 2026, el Salario Básico Unificado (SBU) se fijó en $482. El SRI establece que el monto máximo de devolución mensual corresponde a la suma de dos salarios básicos multiplicados por la tarifa de IVA vigente (15%).

Esto significa que el límite mensual de devolución es de $144,60. Si un adulto mayor presenta facturas de manera constante durante todo el año, puede recuperar hasta $1.735,20 anuales.

Requisitos para acceder al beneficio

Para que el adulto mayor pueda recibir la devolución del IVA, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Cédula de identidad vigente, que valide la edad y la identidad del solicitante.

Registro en el portal del SRI, con usuario y clave personal.

Cuenta bancaria activa, necesaria para recibir la transferencia del monto aprobado.

Comprobantes de venta electrónicos o físicos, emitidos directamente a nombre del beneficiario.

Facturas de consumo personal, relacionadas únicamente con bienes y servicios de primera necesidad.

Procedimiento y tiempos de devolución

El trámite puede realizarse en línea a través del portal SRI en línea, donde el beneficiario ingresa con su usuario y contraseña, selecciona la opción de “Devolución de IVA – Adultos mayores” y valida los datos de su cuenta bancaria. En el caso de facturas físicas, el proceso debe hacerse de manera presencial en las ventanillas de atención.

Una vez ingresada la solicitud, el SRI asigna un número de trámite y verifica los requisitos. El plazo legal para acreditar el monto es de hasta 60 días hábiles. Si este tiempo se excede, el beneficiario puede presentar un reclamo administrativo, ya sea en línea o presencial, y en última instancia acudir a la vía contenciosa-tributaria o interponer una acción de protección.

