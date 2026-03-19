Ecuador - Colombia: esto habría pasado si la bomba detonaba en zona fronteriza

La aparición de artefacto explosivo sin detonar en la franja limítrofe entre Nariño-Sucumbíos escaló la tensión diplomática

El presidente Gustavo Petro denunció que el dispositivo habría sido “lanzado desde un avión”

La aparición de un artefacto explosivo sin detonar en la franja limítrofe entre Nariño-Sucumbíos escaló la tensión diplomática entre Quito y Bogotá. El presidente Gustavo Petro denunció que el dispositivo habría sido “lanzado desde un avión” cerca de la frontera; Daniel Noboa replicó que Ecuador operó dentro de su territorio contra campamentos criminales. Tras el cruce, ambos gobiernos anunciaron una investigación binacional para establecer origen, trayectoria y circunstancias del hallazgo.

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La controversia no es menor: un artefacto de ese tipo, según expertos, tiene efectos significativos sobre personas, estructuras y vegetación selvática, con una huella de riesgo transfronteriza.

La clave técnica: ¿qué significa “una bomba de 200 kilos”?

En términos simples, una “bomba de 200 kg” suele referirse al peso total del artefacto (cuerpo, espoleta y carga). La carga neta explosiva (NEQ) es menor y se expresa en equivalente TNT para modelar efectos: el estándar compara la energía liberada con la de la TNT (≈4.184 MJ/kg).

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El general en servicio pasivo Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad del Estado y uno de los militares con mayor experiencia en operaciones en selva, cuestionó la versión de que el artefacto hallado en la zona fronteriza haya sido detonado de forma controlada sin dejar huellas visibles.

“Una bomba lanzada de 200 kilos equivale a al menos 500 libras de explosivo. Ese tipo de armamento fue utilizado por Perú durante la guerra de 1995 y genera un cráter de grandes dimensiones, similar al tamaño de una piscina de 25 metros de largo”, explicó Bravo.

La referencia histórica al conflicto del Cenepa (1995) sirve para dimensionar el tipo de munición que se empleaba (bombas convencionales de caída libre empleadas por FAP/FAE), aunque la identificación exacta del modelo requiere peritaje

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Un artefacto de ese tipo, según expertos, tiene efectos significativos Cortesía

“Se trata de un incidente técnico, no de un ataque”

En contraste con las versiones que alertan sobre una posible agresión transfronteriza, el teniente Coronel en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Rodrigo Jarrín, minimizó el alcance del episodio y lo calificó como un incidente técnico, sin consecuencias comparables a hechos de violencia ocurridos en el pasado.

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“El escenario, en realidad, es ninguno, porque cuando se presentan este tipo de incidentes no pasa absolutamente nada”, señaló. El análisis marcó una diferencia clara con el ataque colombiano ocurrido el 1 de marzo de 2008 en Angostura, en territorio ecuatoriano, durante una operación militar que dejó decenas de víctimas.

“Otra cosa muy distinta fue lo que los colombianos nos hicieron en Angostura. Eso sí fue un ataque perpetrado, con muertos. Nos dejó más de 22 cadáveres que terminaron en una fosa común”, recordó.

Según explicó, en bombardeos ejecutados a vuelo rasante —es decir, cuando la aeronave opera a muy baja altura— existe la posibilidad de que el artefacto no detone al primer contacto con el suelo.

“Puede producirse un ricochet, que en términos técnicos es un efecto rebote de la bomba. Esto ocurre cuando el avión vuela demasiado bajo y no se cumplen todas las condiciones ideales del lanzamiento”, detalló.

Si el cuerpo de la bomba fragmenta, la envolvente metálica produce esquirlas con distribución tipo Mott, capaces de causar letalidad a distancias que exceden el radio de daños por sobrepresión en escenarios sin blindaje. En selva, el follaje dispersa/absorbe parte de esa energía, pero aumenta el riesgo de impactos indirectos por rebotes y proyección

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