Colombia confirma 14 muertos en frontera con Ecuador y descarta vínculo con bomba

Las autoridades colombianas aclararon que las muertes ocurrieron en explosiones dentro de laboratorios de droga

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, en una fotografía de archivo.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó este miércoles la muerte de 14 personas en dos explosiones ocurridas en enero en el departamento de Nariño, zona fronteriza con Ecuador. Sin embargo, descartó que estos hechos estén vinculados con la bomba sin detonar hallada recientemente en la frontera entre ambos países.

La aclaración surge luego de que el presidente Gustavo Petro mencionara la existencia de “27 cuerpos calcinados” al referirse al hallazgo del artefacto explosivo en territorio colombiano.

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Muertes ocurrieron en laboratorio de cocaína

Según explicó Sánchez, el primer hecho ocurrió el 22 de enero en el sector de Inda Sabaleta, a unos 32 kilómetros de la frontera con Ecuador, donde murieron 12 personas.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fallecieron calcinadas tras una explosión en un laboratorio para el procesamiento de cocaína. El ministro precisó que no se encontraron rastros de proyectiles ni evidencia de un ataque con explosivos en la zona.

“Las causas y quién estuvo detrás de ello aún son materia de investigación”, señaló.

El presidente de Colombia Gustavo Pero habló de una bomba sin estallar en la frontera. Cortesía: Gustavo Pero/X.

Otros dos fallecidos en zona cercana al Pacífico

El segundo incidente se registró el 24 de enero en el sector de El Pital, también en el departamento de Nariño, aunque a casi 100 kilómetros de la frontera con Ecuador.

En este caso murieron dos personas en circunstancias similares, lo que eleva el total de víctimas a 14. Las autoridades insisten en que se trata de eventos aislados relacionados con actividades del narcotráfico.

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Bomba en la frontera sigue bajo investigación

En paralelo, el ministro se refirió al hallazgo de una bomba sin detonar en una zona selvática a unos 200 metros de la frontera con Ecuador, la cual fue destruida de forma controlada por expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Sánchez indicó que se investiga cómo llegó el artefacto a ese lugar y reiteró que, según los análisis preliminares, se trataría de una bomba de origen ecuatoriano.

Hipótesis: el artefacto habría cruzado la frontera

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva, señaló que el artefacto corresponde a una bomba de uso aéreo y aseguró que no pertenece al arsenal colombiano.

El oficial planteó como hipótesis que la bomba pudo haber sido lanzada en territorio ecuatoriano durante operaciones militares contra el narcotráfico, pero al no detonar, habría continuado su trayectoria hasta ingresar a suelo colombiano.

“No es común, pero puede suceder por efectos físicos cuando el artefacto no explota”, explicó.

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Tensión política entre Ecuador y Colombia

El incidente ocurre en medio de un deterioro en las relaciones entre ambos países. La situación se ha tensado tras la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer aranceles a productos colombianos, en el marco de cuestionamientos a la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades colombianas han insistido en que, por ahora, no existe evidencia que vincule las muertes registradas en enero con la bomba encontrada en la zona limítrofe.