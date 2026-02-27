Devolución del IVA 2026: paso a paso para presentar el reclamo en línea

Las personas pueden reclamar al SRI cuando la devolución del IVA no se acredita en el plazo legal

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un derecho vigente en Ecuador para adultos mayores (65 años en adelante) y personas con discapacidad (igual o superior al 30%, certificado por el MSP). El beneficio aplica sobre compras de bienes y servicios de primera necesidad, siempre que las facturas estén emitidas a nombre del beneficiario.

Aunque el trámite puede realizarse en línea mediante el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la práctica muchos ciudadanos han reportado retrasos significativos en la acreditación de los valores. El plazo legal es de 60 días hábiles para emitir resolución y efectuar el pago, pero en los últimos años se han registrado demoras que superan ese tiempo, obligando a los beneficiarios a presentar reclamos.

Primer paso: verificar el estado del trámite

Antes de iniciar un reclamo, especialistas recomiendan consultar directamente con el SRI para conocer el estado del trámite. Este acercamiento puede permitir aclarar observaciones pendientes y evitar un proceso legal más complejo.

Es importante revisar que:

La cuenta bancaria registrada esté activa y correctamente ingresada en el sistema.

Los comprobantes de venta estén emitidos a nombre del beneficiario y cumplan los requisitos formales.

No existan errores en la información o inconsistencias que puedan generar retrasos o rechazos.

Si todo está en orden y el plazo de 60 días se ha excedido, corresponde presentar un reclamo formal.

Cómo presentar un reclamo administrativo

El reclamo por la devolución del IVA puede ingresarse de dos formas: en línea, a través del portal del SRI y su buzón de quejas, o de manera presencial, en las ventanillas de atención de la entidad. Este procedimiento está disponible para adultos mayores y personas con discapacidad que no han recibido la acreditación del beneficio dentro del plazo legal de 60 días hábiles.

Para formalizar el reclamo, el beneficiario debe adjuntar ciertos documentos y datos: copia de la cédula de identidad, el número de trámite asignado por el sistema, los comprobantes de venta que respaldan la solicitud y un detalle del tiempo transcurrido sin respuesta. Una vez ingresado, el SRI está obligado a dar contestación formal y, de ser necesario, emitir una resolución que ordene la devolución del monto correspondiente.

¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy Leer más

Recursos legales si el reclamo no prospera

Cuando el reclamo administrativo no obtiene resultados y el SRI continúa sin acreditar la devolución del IVA, los beneficiarios tienen la posibilidad de acudir a instancias judiciales. Una de ellas es la vía contenciosa-tributaria, que permite demandar al SRI por incumplimiento en el pago del beneficio. Este recurso busca que un juez ordene a la entidad cumplir con la devolución, garantizando así el derecho de los adultos mayores y personas con discapacidad.

Otra alternativa es la acción de protección, un recurso constitucional que se utiliza cuando se considera que se han vulnerado derechos fundamentales, como el acceso efectivo a la devolución del IVA. En años anteriores, tanto adultos mayores como personas con discapacidad han recurrido a estas herramientas legales, especialmente cuando los retrasos han superado varios meses y la respuesta administrativa no ha sido suficiente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!