Beneficios para adultos mayores en Ecuador: transporte, servicios y salud

En Ecuador, los adultos mayores de 65 años cuentan con un marco legal que les otorga beneficios económicos y sociales diseñados para aliviar su presupuesto y garantizarles una vida más digna.

En 2026, con el Salario Básico Unificado fijado en $482, se actualizan los montos y topes de varios de estos derechos, que incluyen la devolución del IVA, exoneraciones en impuestos prediales, rebajas en tributos vehiculares y descuentos en servicios básicos como la luz y el transporte público.

Devolución del IVA: alivio directo al bolsillo

Uno de los beneficios más conocidos para adultos mayores es la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En 2026, con el Salario Básico Unificado (SBU) fijado en $482, el monto máximo mensual a devolver alcanza los $144,60.

Este beneficio permite recuperar el 15 % del IVA pagado en compras de bienes y servicios de primera necesidad, siempre que las facturas estén a nombre del beneficiario. Entre los rubros que aplican se incluyen alimentos, medicinas, vestimenta, servicios básicos y consumos personales.

El trámite puede realizarse en línea a través del portal del Servicio de Rentas Internas (SRI), con devolución automática o mediante solicitud mensual. La entidad tiene hasta 60 días hábiles para responder. Para acceder, se requiere cédula vigente, facturas electrónicas o físicas, registro en el portal del SRI y una cuenta bancaria activa.

Impuestos: predial y vehículos con rebajas

El impuesto predial puede ser exonerado totalmente para adultos mayores que cumplan con tres condiciones: tener 65 años o más, ingresos mensuales menores a cinco SBU (equivalentes a $2.410 en 2026) y un patrimonio máximo de 500 SBU (unos $241.000). Si se superan esos límites, la exoneración se aplica de forma proporcional.

El trámite debe realizarse en el portal municipal o de manera presencial, y una vez aprobado se mantiene automáticamente en los años siguientes. Además, si el adulto mayor ya pagó en años anteriores y cumplía los requisitos, puede solicitar devolución hasta por los últimos tres años.

En cuanto al impuesto vehicular, la normativa contempla una rebaja en la base imponible sobre la cual se calcula el tributo. Esto significa que el avalúo del vehículo se mantiene, pero el impuesto baja gracias a la reducción especial reconocida por el SRI. El beneficio suele aplicarse automáticamente si el carro está registrado a nombre del adulto mayor y los datos están actualizados.

Servicios básicos y transporte: descuentos directos

En el ámbito de los servicios básicos, las empresas eléctricas mantienen vigente un descuento del 50% en la planilla de luz, siempre que el consumo mensual no supere los 138 kilovatios hora (kWh). Este beneficio aplica tanto a personas mayores de 65 años en su domicilio permanente como a instituciones sin fines de lucro que atienden adultos mayores.

El transporte público también contempla rebajas. Los adultos mayores tienen derecho a pagar la mitad del pasaje en buses urbanos, interprovinciales y sistemas de transporte masivo. Además, cuentan con descuentos en espectáculos públicos y actividades culturales, lo que fomenta su inclusión social y acceso a espacios recreativos

