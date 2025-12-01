Top 10: ¿Qué sectores económicos pagaron más impuestos en Ecuador 2025?

El SRI reporta un incremento del 4,6% en la recaudación entre enero y octubre

El comercio al por menor y mayor, sigue liderando el ranking de mayores ventas.

Entre enero y octubre de 2025, el Servicio de Rentas Internas (SRI) registró una recaudación de $ 17.773 millones, lo que representa un crecimiento del 4,6% respecto al mismo período de 2024, cuando se alcanzaron $16.991 millones. Este incremento equivale a $782 millones adicionales para las arcas fiscales ecuatorianas.

RELACIONADAS El SRI recuerda que quienes viajen con dinero en efectivo deben pagar el ISD

Cyber Monday arranca con siete días de descuentos y un consumidor más cauteloso Leer más

¿Cuáles son los sectores de mayor recaudación?

El sector que más aportó a las finanzas públicas fue el comercio al por mayor y menor, con $5.905 millones recaudados, consolidándose como el principal contribuyente tributario del país. Este sector representa aproximadamente un tercio de la recaudación total reportada por el SRI.

En segundo lugar se ubicaron las actividades financieras y de seguros, que aportaron $ 2.788 millones, seguidas por la explotación de minas y canteras con $1.356 millones. Estos tres sectores concentran más de la mitad de la recaudación tributaria nacional.

RELACIONADAS Impacto de las devoluciones del IVA en la economía de los adultos mayores

Mayor dinámica y control

Otros sectores relevantes en la contribución fiscal incluyen las actividades profesionales con $600 millones, manufactura con $606 millones y agricultura y pesca con $582 millones. Le siguen construcción ($300 millones), salud humana ($268 millones), actividades inmobiliarias ($236 millones) y alojamiento ($181 millones).

El comportamiento positivo de la recaudación, señala el ente tributario, refleja una mejor dinámica de la actividad económica, pero también los esfuerzos de control tributario implementados por el SRI durante este período. La concentración de la recaudación en comercio y servicios financieros evidencia la estructura económica del país, donde estas actividades mantienen un peso significativo en la generación de ingresos fiscales.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ