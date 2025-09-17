El SRI inició el pago de devolución de IVA a los adultos mayores, desde el 12 de septiembre

Impacto de las devoluciones del IVA en la economía de los adultos mayores.

El impacto de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la economía de los adultos mayores en Ecuador es significativo, especialmente en términos de alivio fiscal, mejora del poder adquisitivo y protección social.

La devolución del IVA es un beneficio tributario personal que permite a las personas mayores de 65 años recuperar el dinero pagado por IVA mediante la compra de bienes y servicios de primera necesidad, como alimentos, medicinas, salud y educación.

Es frecuente que los adultos mayores se quejen por el retraso de estos pagos. Pero lo hacen con fundamento, pues ese pago tiene un impacto en sus vidas.

¿Cuál es el impacto en los adultos mayores?

En este año 2025, el monto máximo mensual de devolución por IVA a los adultos mayores es de $141, lo que representa un ingreso adicional importante para quienes tienen pensiones bajas o para quienes viven sin ingresos fijos.

También al devolver el IVA, se reduce el costo real de productos esenciales, lo que mejora la capacidad de consumo de este grupo vulnerable. Además, al tener más recursos disponibles, los adultos mayores pueden gastar más en el comercio formal, lo que dinamiza la economía local.

Asimismo, en contextos de aumento de precios, como el que vive Ecuador tras la eliminación de subsidios, esta devolución ayuda a mitigar el impacto en el bolsillo de los adultos mayores.

Además, el proceso de devolución del IVA requiere registro bancario y uso de plataformas digitales, lo que promueve la bancarización y el acceso a servicios financieros.

SRI inició con devoluciones

El Servicio de Rentas Internas (SRI) empezó a devolver el impuesto al valor agregado (IVA) desde el viernes 12 de septiembre de 2025, después de que el presidente Daniel Noboa dio la orden y tras la medida judicial que pusieron ocho afectados. Ellos solicitaron una acción de protección porque el SRI no les había devuelto el IVA por más de 7 meses.

