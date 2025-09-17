La caja de banano subirá $ 0,50 desde enero de 2026

El Ministerio de Agricultura resolvió fijar el valor oficial en $ 7,50

El país exportó $ 2.548 millones en banano, de enero a julio de este año.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estableció mediante acuerdo ministerial el precio mínimo de sustentación que regirá durante todo el año 2026 para las cajas de banano y otras musáceas destinadas a la exportación.

La medida establece un precio base oficial de $ 7,50 para la caja estándar de 43 libras, lo que equivale a $ 0.1744 por libra. Este precio mínimo al pie del barco aplicará desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión busca garantizar un piso de sustentación para los productores bananeros ecuatorianos, sector clave en la economía nacional y uno de los principales generadores de divisas del país.

Implementación y seguimiento

El acuerdo ministerial encarga a la Dirección de Gestión Documental y Archivo las tareas de registro, archivo y publicación del instrumento. Asimismo, esta dependencia será responsable de la socialización y notificación a las unidades y entidades correspondientes, siguiendo las atribuciones establecidas en la Reforma al Estatuto Orgánico del Ministerio.

La medida refleja la política gubernamental de proteger los ingresos del sector bananero, considerando las fluctuaciones del mercado internacional y los costos de producción que enfrentan los agricultores ecuatorianos.

Ecuador se mantiene como uno de los principales exportadores mundiales de banano. De acuerdo con las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), el país exportó $ 2.548 millones en banano, de enero a julio de este año.

