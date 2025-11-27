La entidad tributaria señala que los viajeros tienen dos opciones para hacer sus declaraciones y pagos de este impuesto

El SRI recuerda que quienes viajen con dinero en efectivo deben pagar el ISD.

Mediante un comunicado, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recordó este 27 de noviembre que las personas que quieran viajar fuera del país y llevar consigo dinero en efectivo, deben tener en cuenta que podrían pagar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

La entidad tributaria señala que para este año 2025, el monto exento en efectivo, es decir, el monto permitido sin tener que pagar impuestos por cada salida del país es de $ 1.410 para personas mayores de edad. En caso de viajar con menores de edad, al monto anterior se suman $470 por cada menor.

Tienes dos opciones para hacer el pago

Si el viajero lleva una cantidad de dinero en efectivo superior a los montos indicados, el mismo debe declarar y pagar el impuesto del ISD. Para ello, añade la entidad tributaria, tiene dos opciones:

Si decide declarar y pagar en el aeropuerto, debe llenar la constancia de pago física, disponible en los almacenes libres autorizados (Duty Free) y cancelar el valor del ISD correspondiente en el mismo lugar; este pago lo debe realizar únicamente en efectivo.

Llenar en línea el formulario múltiple de pagos, disponible en SRI en línea de www.sri.gob.ec, opción Declaraciones, en el que debe incluir el código del impuesto 4580, realizar el pago que corresponda y mantener este documento como respaldo al momento de viajar.

“El cumplimiento puntual de las obligaciones tributarias garantiza el respeto a la normativa vigente y contribuye directamente al bienestar y progreso del país”, menciona la entidad.

