Muere Vince Zampella, co-creador de Call of Duty, a los 55 años

Vince Zampella, co-fundador de Infinity Ward y creador de la saga Call of Duty, falleció a los 55 años en un accidente

Vince Zampella, una de las figuras más influyentes de la industria del videojuego y co-creador de la icónica saga Call of Duty, falleció a los 55 años. Su muerte, confirmada este lunes, fue el resultado de un trágico accidente de tráfico en California.

Según informó la Patrulla de Carreteras de California, el siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 p.m. del domingo 21 de diciembre en la autopista Angeles Crest, al norte de Los Ángeles. El vehículo, en el que viajaba Zampella, colisionó con una barrera de hormigón y se incendió. El conductor falleció en el acto y un pasajero, trasladado a un hospital, murió más tarde a causa de sus heridas.

El arquitecto del shooter moderno

¿Quién fue Diego Borella, a quien 'Emily in Paris' dedica su quinta temporada? Leer más

Zampella inició su carrera en los videojuegos a mediados de los años 90, pero su legado se forjó en 2002 con la fundación del estudio Infinity Ward junto a Grant Collier y Jason West. Desde allí, dirigió la creación de Call of Duty, una franquicia que revolucionó el género de disparos en primera persona con su narrativa cinematográfica y jugabilidad intensa. Bajo su dirección, títulos como Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) y Modern Warfare 2 (2009) se convirtieron en referentes críticos y comerciales, con la saga superando los 500 millones de copias vendidas.

Una trayectoria de éxitos más allá de Call of Duty

Su influencia se extendió mucho más allá de Infinity Ward. En 2010, tras una disputa legal con Activision, fundó Respawn Entertainment bajo el sello de EA Games. Allí dirigió el desarrollo de nuevas sagas de éxito como Titanfall y el fenomenal Apex Legends, además de supervisar Star Wars Jedi: Fallen Order.

Recientemente, EA Games le había nombrado responsable de toda la serie Battlefield, otro pilar de los shooters bélicos, donde ya había dejado su marca con el bien recibido Battlefield 6, lanzado en octubre.

Reacciones y legado

Electronic Arts emitió un comunicado expresando su conmoción: “Esta es una pérdida inconcebible, y nuestro corazón está con la familia de Vince, sus seres queridos y todos los tocados por su trabajo”. La declaración elogió a Zampella como “un amigo, colega, líder y creador visionario” cuya obra “ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones”.

Vince Zampella deja un vacío inmenso en la industria. Su visión no solo creó franquicias billonarias, sino que definió la evolución de los videojuegos de acción para una generación. Su legado perdura en cada partida de Call of Duty, en cada partida de Apex Legends y en el estándar de calidad que exigen los jugadores de todo el mundo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!