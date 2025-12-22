Asesinato en Salitre: Mujer fue atacada por sicario dentro de una discoteca

Se investiga con quién llegó Kerly Birmania Jiménez Vera al establecimiento ubicado en el centro de este cantón de Guayas

En este centro de diversión nocturna fue atacada la víctima, quien tenía 44 años.

Entre la consternación de familiares y amigos, este lunes 22 de diciembre fue retirado de la morgue de Salitre el cadáver de Kerly Birmania Jiménez Vera, quien la noche del domingo fue asesinada con un disparo en el tórax dentro de una discoteca ubicada en el centro de este cantón de la provincia del Guayas.

Según versiones preliminares, mientras la mujer, de 44 años, se encontraba en el centro de diversión nocturna, un sujeto ingresó de manera violenta al local y le propinó un disparo ante la presencia de varios asistentes.

El sicario huyó hacia la esquina del establecimiento, donde lo esperaba otro individuo, con quien se fue en una moto por la vía que conduce a la parroquia Vernaza.

La víctima fue socorrida y trasladada de emergencia al hospital Oswaldo Jervis Alarcón del cantón; sin embargo, se confirmó su fallecimiento, ya que el impacto de bala comprometió órganos vitales.

“No sabemos con quién estaba nuestra amiga en la discoteca ni por qué la asesinaron; presumimos que se equivocaron. Deja tres hijos en la orfandad. Ella era muy trabajadora y siempre luchaba por el bienestar de sus descendientes”, manifestó una amiga.

El alcalde del cantón, Milton Moreno, expresó sus nota de pesar a la familia Jiménez a través de las redes sociales de la Alcaldía.

Se investiga quién acompañaba a la víctima

“Se escucharon varios disparos y todos los asistentes salieron gritando de la discoteca. Mataron a una mujer; pedimos a las autoridades mayor control en discotecas y bares los fines de semana”, aseveró Génesis Castro, comerciante del centro del cantón.

Mientras tanto, la Policía Nacional realiza diversas pericias para esclarecer el crimen de la mujer, quien residía en el recinto La Victoria, y determinar con quién llegó al centro de diversión nocturna.

El jefe del distrito policial de Salitre no se había pronunciado sobre este hecho violento, que mantiene alarmada a la capital montubia del Ecuador.

