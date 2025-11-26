Salario Básico 2026: ¿Cuál es el rango de aumento que anunció el ministro de Trabajo?

El Gobierno definirá el nuevo SBU en diciembre de 2025; el ministro adelantó el porcentaje que se analiza

El salario básico unificado para el 2026 en Ecuador se definirá en diciembre.

El debate sobre el Salario Básico Unificado (SBU) de Ecuador para 2026 ya empezó. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, informó este 24 de noviembre de 2025 que el Gobierno analiza un rango de aumento, dependiendo del comportamiento inflacionario, de otros factores macroeconómicos y de la capacidad de las empresas para asumir el ajuste.

Aunque la cifra definitiva se resolverá en diciembre, el ministro adelantó que los indicadores que hasta ahora el Ejecutivo maneja permitirían que efectivamente haya un incremento del SBU para el año que está por comenzar. “Estamos revisando escenarios técnicos para definir el aumento del salario básico 2026”, afirmó.

Las mesas de diálogo ya iniciaron

Cómo lo ha señalado el Ministerio de Trabajo, esta semana comenzaron las reuniones preliminares entre representantes de trabajadores y empleadores. Como cada año, si no hay consenso en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), la decisión final será tomada por el Ejecutivo.

El ministro recordó que el incremento para 2026 se definirá con base en:

Inflación proyectada

Productividad

Crecimiento económico

Costo de la canasta básica

Impacto en pequeñas y medianas empresas

Salario mínimo Ecuador: Los factores clave que definirán el aumento para el 2026 Leer más

Contexto del salario básico en Ecuador

Para 2025, el SBU se incrementó a $ 470. El posible ajuste para 2026 buscaría elevar ese valor aunque las propuestas desde distintos sectores discrepan entre sí.

Por ejemplo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) planteó que la nueva cifra alcance los $ 565 en 2026, lo que implica un incremento de $ 95. No obstante, la anterior ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien dejó el cargo tras la consulta popular del 16 de noviembre de 2025, había señalado que el incremento podría ser de $ 16.

Por su parte, Burbano, quien es el actual jefe de esa cartera de Estado, dijo en entrevista con Ecuador Tv: “Yo creo que el aumento iría entre los $ 10 y $ 20 más o menos. Estoy lanzando una cifra que no es la oficial, hay un ambiente de prudencia, porque podría ser mayor, como podría ser menor".

De concretarse la visión de Burbano, el nuevo salario básico para 2026 ocsilaría entre los $ 480 y los $ 490.

¿Cuándo se conocerá el salario básico 2026?

La resolución se anunciará en la segunda quincena de diciembre de 2025, luego de que se cierre la negociación formal con empleadores y trabajadores. Burbano estableció el 20 de diciembre como fecha límite para el anuncio del nuevo valor.

El Ministerio anticipó que el aumento se mantendrá dentro del rango anunciado, pero la cifra exacta dependerá de los indicadores que entregue el Banco Central y del avance del diálogo en el CNTS.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ