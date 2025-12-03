Burbano sobre el Caso Rosero: "Es un proceso que puede tomar 10 minutos o 3 horas"

“El proceso puede durar entre 10 minutos o tres horas, dependiendo de la verificación del impedimento”, declaró este 3 de diciembre en una entrevista en Contacto Directo el ministro de Trabajo, Harold Burbano, al referirse nuevamente al caso de la fallida designación de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno.

Burbano detalló que el Ministerio de Trabajo se encarga del registro, pero que la habilitación o inhabilitación corresponde a la entidad pertinente. En el caso de Rosero, dijo, fue el IESS el que emitió el certificado de deuda, y con ese documento se procedió al levantamiento en el ministerio.

La renuncia de ´´Álvaro Rosero

El 18 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció la designación de Álvaro Rosero, reconocido locutor de radio Democracia, como ministro de Gobierno. Sin embargo, Rosero presentó su renuncia el 20 de noviembre, apenas 48 horas después de ser nombrado.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Rosero agradeció al presidente por la confianza, pero explicó que su nombramiento generó “temores” en un momento políticamente sensible. “El país necesita serenidad, no pánico fabricado”, escribió. Añadió que, por respeto y compromiso, correspondía dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegó a ejercer.

El caso en la Comisión de Fiscalización

El 21 de noviembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abordó el caso Rosero. Allí, legisladores del correísmo y del oficialismo midieron fuerzas. La Revolución Ciudadana, cuestionó la rapidez con la que se levantó el impedimento y denunció supuestas presiones contra Christian Marín, exdirector regional del Ministerio de Trabajo.

@haburbano, de @MinTrabajoEc, expone sobre el proceso de emisión de certificados de impedimento de ejercer cargo público. #AsambleaEc2025 pic.twitter.com/65ULFUImx8 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 21, 2025

Marín declaró que “Ese día (19 de noviembre), aproximadamente a las 11:30 de la mañana, ingresó al despacho de la Dirección Regional el ministro del Trabajo, de una manera prepotente y altanera, para exigir que le levante la prohibición de ocupar cargo público a favor del señor Rosero”, señaló.

“Me daba tres minutos para que le levante el impedimento. ¿Cómo se llama eso? Se llama tráfico de influencias. Me dijo que venía, supuestamente, de parte del presidente aunque yo no lo creo”, añadió.

El proceso y la pugna política

Burbano defendió en la comisión su actuación señalando que el Ministerio del Trabajo solo solicita información a otras entidades y que el certificado del IESS era el único requisito para levantar la inhabilidad. También justificó la desvinculación de Marín, argumentando que los cargos jerárquicos superiores son de confianza y pueden ser removidos por decisión de la máxima autoridad.

En un momento de su intervención, Burbano dijo: “Aquí en el seno de la democracia dejemos de estar conversando de cosas que a mí me parecen suntuarias y que deberían generar otro tipo de reacción”.

