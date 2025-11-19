Álvaro Rosero y deuda con IESS: la responsabilidad solidaria arriesga su nombramiento

La deuda con el IESS ahora aparece a nombre de su hermana, ¿qué dice la Ley de IESS sobre la responsabilidad solidaria?

El nombramiento de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno se ha convertido en un enredo. Una vez que su nombre saltó como el reemplazo de Zaida Rovira, tras la derrota electoral del Gobierno en la consulta popular del pasado domingo 16 de noviembre, aparece un impedimento legal: una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Tras varios pedidos de pronunciamiento al Gobierno sobre esto, hoy, 19 de noviembre del 2025, surgió la novedad de que el radiodifusor ya no tendría ese impedimento legal. Una primera interpretación es que la deuda fue saldada. Solo circuló que el Ministerio del Trabajo levantó el impedimento de Rosero para ejercer cargo público, sin mayores detalles.

No obstante, horas después, otro documento, esta vez del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social certifica que la empresa Radio FM Efemedio Cia. Ltda. de la que Rosero era representante legal aún registra la deuda de 56.615,49 dólares con esta institución, pero aparece como nueva representante legal Clemencia Verónica Rosero León, hermana del ministro nombrado. En este punto, se está argumentando que la deuda fue “traspasada” a esta otra persona que ahora funge como representante legal. Pero ¿Qué dice la ley?

¿Qué dice la Ley del IESS?

El artículo 75 de la Ley de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social regula lo que se llama la responsabilidad solidaria de los empleados privados, mandatarios y representantes. Este apartado reza que iguales obligaciones y responsabilidades tienen los patronos privados y, solidariamente, sus mandatarios y representantes, tanto por la afiliación oportuna de sus trabajadores y en el pago de los aportes personales, patronales, fondos de reserva y los descuentos que se ordenaren. Y añade contundentemente que "la responsabilidad solidaria de mandatarios y representantes se referirá a actos u omisiones producidas en el Período de su mandato y subsistirá después de extinguido éste".

La pregunta que surge aquí es si la mora de la empresa Radio FM Efemedio Cia. Ltda. empezó o no durante el mandato de Álvaro Rosero como representante legal, para conocer si es responsable solidario o no de esa deuda. Según un documento de fecha 18 de abril del 2024, la junta de socios de la empresa lo nombró gerente general por el periodo de tres años, es decir hasta el 2027. Y dentro de sus obligaciones está la de ostentar la representación legal de la empresa.

