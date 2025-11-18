Álvaro Rosero ministro de Gobierno: ¿Puede ejercer el cargo por deuda con el IESS?

El Ministerio del Trabajo indica que el comunicador tiene un impedimento legal para ejercer el cargo por ser deudor del IESS

Álvaro Roseo, accionista y gerente de Radio Democracia AM y EXA FM, fue elegido por el gobierno de Daniel Noboa para ocupar el cargo de ministro de Gobierno.

El reciente nombramiento del reconocido radiodifusor Álvaro Rosero León como ministro de Gobierno ha sido puesto bajo escrutinio tras revelarse que el ciudadano registra un impedimento legal para ejercer cargos públicos.

Impedimento Registrado

Según la información emitida por el Ministerio del Trabajo, página en la que EXPRESO consultó la tarde de este 18 de noviembre de 2025, Rosero de 52 años, registra un impedimento legal debido a una deuda que registra con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Posible excepción en la Ley

No obstante, el mismo informe del Ministerio del Trabajo señala una excepción prevista en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).La normativa indica que los nombramientos de personas en mora con entidades públicas (o que administran recursos públicos) se exceptúan de la inhabilidad si, previo a la obtención del cargo o contrato, la persona hace constar en su declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión el convenio o facilidades de pago suscrito entre el deudor y el acreedor.

La LOSEP añade que, de cumplirse con este procedimiento, "No podrá aducirse inhabilidad especial por mora en ejercicio de funciones ni como falta disciplinaria o causal de remoción de la servidora o del servidor público."

Responsabilidad institucional

El Ministerio del Trabajo subraya que la responsabilidad exclusiva de analizar y verificar si los registros reportados constituyen un impedimento legal para ejercer el cargo, corresponde a las Unidades de Administración del Talento Humano de la institución donde se realizará el nombramiento. En este caso, el Ministerio de Gobierno.

Se espera una declaración oficial por parte del nuevo Ministro o del Gobierno Nacional para confirmar si el señor Rosero León ha cumplido con la excepción establecida en la LOSEP para ejercer su cargo a pesar de la deuda reportada ante el IESS.

Hasta ahora, Rosero solo se ha pronunciado en su cuenta de X para aceptar el cargo en el servicio público. "Hoy asumo una responsabilidad pública que exige separar ese espacio personal del trabajo que viene. Por eso, esta cuenta queda en pausa. Mis principios no cambian, cambia el deber. Desde ahora debo actuar y comunicar desde lo colectivo, enfocado en construir acuerdos y resultados para el país".

