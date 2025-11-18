El radiodifusor Álvaro Rosero es el nuevo Ministro de Gobierno

El martes 18 de noviembre del 2025 se anunció que Álvaro Rosero ingresa a la arena política, como Ministro de Gobierno del presidente Daniel Noboa. Luego de la derrota en la consulta popular y referéndum, impulsada por el mandatario, finalmente Zaida Rovira quedó fuera de la cartera y volvió a la de Desarrollo Humano, antes MIES.

Álvaro Rosero viene del mundo de la comunicación. Antes de esta designación, ´él se desempeñaba como director de Radio EXA F.M., conocida por años como Radio Democracia. Se trata del medio de comunicación que impulsó su padre, Gonzalo Rosero.

Durante el Gobierno de Rafael Correa, el padre del nuevo ministro, Gonzalo Rosero, mantuvo una relación tensa. Incluso denunció persecución. En octubre del 2012, en un enlace sabatino, el expresidente lo llamó "enfermo", le dijo que "miente" y le pidió investigar antes de pronunciarse sobre contratos.

Álvaro Rosero se ha mantenido crítico a la Revolución Ciudadana. Este martes 18, el nuevo ministro le puso candado a su cuenta de X, para proteger los mensajes que ha escrito. "Si llega a ganar el sí, no tengan el descaro de poner candidatos", dijo Rosero a la Revolución Ciudadana, días atrás, en medio de la campaña electoral, para la votación del domingo 16 de noviembre. Criticaba el anuncio de Luisa González, presidenta de ese movimiento , de que sería candidata en caso de que el país decidiera ir a una Asamblea Constituyente.

