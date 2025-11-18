Harold Burbano asume Ministerio de Trabajo tras salida de Ivonne Núñez

En medio de los cambios estructurales en diversas carteras del Estado tras la derrota del Ejecutivo en la consulta popular y referéndum 2025, el presidente Daniel Noboa designó este 18 de noviembre a Harold Burbano como nuevo Ministro de Trabajo. La designación busca fortalecer la legislación laboral y continuar políticas de inclusión.

Burbano asumió su nuevo cargo tras la salida de Ivonne Núñez, quien estaba a solo cuatro días de cumplir dos años en el ministerio desde su nombramiento mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 12, el 23 de noviembre de 2023. La transición refleja la reconfiguración del gabinete en respuesta a los resultados políticos recientes.

Perfil de Harold Burbano, nuevo Ministro del Trabajo

El nuevo titular es abogado, con una maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Además, cuenta con un Diplomado Superior en Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza, España.

Su formación académica se complementa con una especialización en investigación, educación formal y popular, inclusión de grupos de atención prioritaria e incidencia política, ademas de experiencia en políticas públicas orientadas a la inclusión.

Experiencia en el sector público y legado de Ivonne Núñez

En su trayectoria en el sector público, Burbano ocupó cargos como Coordinador General de Protección de Derechos de la Defensoría del Pueblo, Viceministro de Inclusión Social y Viceministro de Inclusión Económica en el anterior Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Ivonne Núñez se despidió con un mensaje en X: "Gracias a todo el país por el aprecio al Ministerio del Trabajo del Ecuador, construimos normas jurídicas en igualdad salarial, acoso laboral y ley violeta. Han concluido mis funciones como Ministra de Estado".

