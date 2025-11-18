Estos son todos los cambios en el gabinete de Daniel Noboa tras la consulta popular

El presidente Daniel Noboa dispuso este 18 de noviembre una serie de cambios en el gabinete ministerial

El presidente Daniel Noboa dispuso este 18 de noviembre una serie de cambios en el gabinete ministerial, en un momento en que el Gobierno busca reordenar su estructura interna y ajustar la conducción de varias carteras de Estado. Las designaciones implican movimientos en áreas estratégicas como Gobierno, Trabajo, Educación, Desarrollo Humano, Salud y Agricultura.

Según informó la Presidencia, los relevos responden a una reorganización de equipos y funciones. Entre los cambios más relevantes está la salida de Zaida Rovira del Ministerio de Gobierno, cartera que ahora estará a cargo de Álvaro Rosero. Rovira asumirá, a su vez, la conducción del Ministerio de Desarrollo Humano, en reemplazo de Harold Burbano.

Burbano pasará a liderar el Ministerio del Trabajo, donde reemplaza a Ivonne Núñez. En el área de salud, el Gobierno anunció la salida de Jimmy Martín, cuyas funciones serán asumidas por la vicepresidenta María José Pinto, en calidad de delegada.

Nuevos cambios en el gabinete de Daniel Noboa

En el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Vega reemplazará a Daniel Palacios, mientras que en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Leticia Álvarez ocupará el cargo que hasta ahora mantenía Andrea Crespo.

También se anunció el relevo en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, donde Carolina Lozano asumirá la titularidad en lugar de Jorge García.

El Gobierno señaló que los ajustes buscan mejorar el desempeño institucional y responder a las necesidades actuales del país, aunque no detalló las razones específicas detrás de cada reemplazo. Los cambios se producen en un contexto de presión pública por resultados en áreas sensibles como seguridad, servicios sociales y gestión de crisis.

Derrota en la Consulta Popular y Referéndum

La contundente victoria del No que muestra el escrutinio de los votos del referéndum y la consulta popular del domingo 16 de noviembre de 2025 empezó a remecer al Gobierno del presidente Daniel Noboa, que ya comenzó a mover fichas en su gabinete ministerial.

Con más del 95 % de actas válidas escrutadas, el conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirma una clara victoria del No en las preguntas sobre las bases militares extranjeras, el financiamiento a los partidos políticos, la reducción de asambleístas y la instalación de una Asamblea Constituyente.

