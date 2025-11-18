Humberto Plaza deja la Gobernación del Guayas: lo que se sabe de su salida

El funcionario anunció su salida de la dependencia gubernamental este martes 18 de noviembre

El revés electoral del Gobierno de Daniel Noboa en la consulta popular y el referéndum del domingo 16 de noviembre sigue pasando factura. A las salidas ya confirmadas de los ministros de Agricultura, Danilo Palacios, y de Trabajo, Ivonne Núñez, se suma ahora la de Humberto Plaza, gobernador del Guayas.

La mañana de este martes 18 de noviembre, Plaza publicó un mensaje a través de su cuenta de X, en el que anunciaba su salida de la dependencia gubernamental y agradeció a Daniel Noboa por su "confianza".

"Con el más sincero agradecimiento al presidente @DanielNoboaOk por la confianza puesta en mí desde el inicio de su gestión, hoy dejo la gobernación del Guayas, por cuya seguridad y bienestar he trabajado. Vuelvo a mi profesión de arquitecto, desde donde seguiré haciendo patria", expuso Plaza.

Si bien el funcionario anunció su salida, el primer mandatario aún no había oficializado esta decisión a través de un Decreto Ejecutivo, ni había designado a su reemplazo hasta las 10:00 de este martes 18.

Gobernación del Guayas: Plaza reemplazó a Rovira

Humberto Plaza asumió la gobernación del Guayas el martes 29 de julio del 2025 en reemplazo de Zaida Rovira, quien en esa fecha asumió como titular del Ministerio de Gobierno. En el medio, durante algunas horas, Daniel Rivadeneira, quien fungía como Intendente de Policía del Guayas, ocupó el cargo.

Antes, Plaza se desempeñaba como ministro de Vivienda, institución que fue absorbida por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

Durante la administración de Daniel Noboa, el cargo de gobernador del Guayas también fue ocupado por Alberto Molina y Vicente Auad.

