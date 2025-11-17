Danilo Palacios deja el Ministerio de Agricultura y Ganadería

Palacios anunció su salida con una carta pública y se suma a las bajas recientes en el gabinete de Daniel Noboa

En una carta pública difundida este lunes 17 de noviembre de 2025, Danilo Palacios Márquez anunció su salida del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), marcando una nueva baja dentro del gabinete del presidente Daniel Noboa.

¿Por qué sale del Ministerio de Agricultura y Ganadería?

Palacios inició su mensaje agradeciendo al mandatario por la oportunidad de servir al país, calificando su paso por el MAG como “un privilegio”. También dedicó palabras a su equipo de trabajo, al gabinete, a los gremios productivos y a su familia, subrayando el respaldo recibido durante su gestión.

El exministro destacó la labor conjunta con agricultores, ganaderos, pescadores y organizaciones del sector, quienes —según dijo— sostienen la seguridad alimentaria del Ecuador. Afirmó que todas sus acciones estuvieron motivadas por “amor al país” y por la convicción de fortalecer las instituciones.

En su despedida anunció que regresará a la empresa privada, donde continuará trabajando por el desarrollo del país.

La gestión de Danilo Palacios frente del MAG

Durante su administración, según la información oficial, Palacios impulsó proyectos de conectividad comercial entre productores y mercados internos, entregó insumos y equipamiento a asociaciones agrícolas y promovió políticas de sostenibilidad y tecnificación del campo. También avanzó en iniciativas de apoyo a jóvenes rurales y en estrategias de largo plazo para fortalecer la productividad del sector.

No obstante, su gestión no estuvo excenta de críticas, incluso desde la Asamblea se llegó a plantear un eventual juicio político por presunta falta de atención al sector maicero y otros temas de soberanía alimentaria.

Impacto político: ¿qué implica su salida para Noboa?

La renuncia de Palacios se suma a una serie de cambios recientes en el equipo ministerial del Ejecutivo, que se dan tras la derrota del Gobierno en la consulta popular que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2025.

Horas antes, Ivonne Núñez también había anunciado que dejaba el Ministerio de Trabajo, tras darse a conocer que los ministros de Noboa habían presentado la disponibilidad de sus cargos, situación que fue catalogada por Carondelet como un procedimiento habitual.

