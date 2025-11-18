Carolina Jaramillo cesa como vocera presidencial

La vocera finaliza sus funciones, luego de otras tres salidas en el Gobierno de Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó este 18 de noviembre su agradecimiento a Carolina Jaramillo Garcés, quien culmina sus funciones como vocera presidencial. Según la Secretaría General de Comunicación, Jaramillo se desempeñó como enlace oficial entre la Presidencia y los medios durante su gestión.

El mandatario destacó el compromiso y profesionalismo de Jaramillo. "Agradezco la labor desempeñada, su profesionalismo y el compromiso demostrado durante el tiempo que ejerció estas funciones", señala el comunicado oficial de la Secretaría de Comunicación.

Mensaje de despedida de Carolina Jaramillo

En su cuenta de X, Jaramillo compartió un emotivo mensaje: "Gracias Presidente Daniel Noboa , fue un honor ser su Portavoz. Disfruté cada momento y creo que uno debe amar lo que hace, más aún cuando sirve al país". La exvocera resaltó la importancia de la democracia y del compromiso ciudadano: "Dejo el cargo de Portavoz, pero me llevo conmigo el compromiso de construir un Nuevo Ecuador".

Jaramillo también agradeció a los periodistas y a su equipo: "Gracias a todos los periodistas que siguieron las ruedas de prensa y las entrevistas, los valoro, los respeto y me caen bien. A mi equipo Karen y Charly, ustedes son lo máximo".

Contexto: cuatro bajas tras la consulta popular

La salida de Carolina Jaramillo se produce luego de otras tres renuncias en el Gobierno de Noboa tras los resultados de la Consulta Popular y Referéndum 2025. Antes dejaron sus cargos Ivonne Núñez, ministra de Trabajo; Danilo Palacios, ministro de Agricultura; y Humberto Plaza, gobernador del Guayas. Estas bajas marcan un periodo de ajustes y reestructuración dentro del Ejecutivo.

Carolina Jaramillo deja su cargo tras representar al Gobierno en diversas instancias comunicacionales, asegurando un flujo constante de información oficial hacia el país. La Secretaría General de Comunicación señaló que la decisión responde a un cierre de ciclo profesional y reiteró su agradecimiento por su aporte al Ejecutivo.

