  Economía

Vega
Juan Carlos Vega, participó este martes 18 de noviembre de 2025 en un panel en el Congreso Nóvara Living Latam, que se desarrolla en el hotel Hilton Colón, Guayaquil.Lina Zambrano / EXpreso

Juan Carlos Vega regresa al Gobierno, asumirá el Ministerio de Agricultura

Juan Carlos Vega dejó en febrero de 2025 el Ministerio de Economía en medio del proceso de concesión del campo Sacha

El exministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, participó este martes 18 de noviembre de 2025 en un panel en el Congreso Nóvara Living Latam, que se desarrolla en el hotel Hilton Colón, Guayaquil. En este evento, que reunió al sector inmobiliario de Ecuador, Vega habló de las proyecciones económicas en el país y cómo puede crecer el sector de la construcción.

Antes de que empiece este congreso (09:00), Vega fue abordado por Diario EXPRESO, para conocer si había sido nombrado Ministro de Agricultura y se limitó a indicar que hasta ese momento no había una información oficial que afirmara aquello.

Sin embargo, horas después, la Presidencia de la República remitió mediante redes sociales un comunicado confirmando siete cambios en el gabinete del mandatario, Daniel Noboa. Entre las nuevas incorporaciones estaba Vega.

Juan Carlos Vega es el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería

Noboa agradeció a Danilo Palacios por su desempeño en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y designó a Vega como el nuevo titular de esta entidad, que se encarga del agro y de la ganadería.

Juan Carlos Vega Malo es oriundo de Cuenca. Cuenta con una formación académica en áreas agrícolas, económicas y de gestión. Se graduó como agrónomo en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y posteriormente obtuvo una licenciatura en ciencias agrarias, alimentarias y biológicas en la University of Kansas. Más adelante cursó una maestría en ciencias económicas aplicadas y gestión en la Cornell University, en Estados Unidos.

En el sector privado ha desarrollado una carrera vinculada a la agroindustria, las finanzas corporativas y la consultoría estratégica. Ha trabajado en temas de fusiones y adquisiciones, operaciones financieras y dirección ejecutiva en empresas tecnológicas y del sector alimentario.

Su paso más reciente por el sector público se dio al ser designado ministro de Economía y Finanzas del Ecuador. Estuvo al frente de esta entidad desde el inició de la gestión de Noboa, desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2025. Su salida se dio en medio del polémico proceso de concesión del campo petrolero Sacha.

Durante su gestión, Vega lideró temas fiscales, reformas económicas y la relación con organismos multilaterales.

Los desafíos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería

Una vez que Juan Carlos Vega asuma el manejo del Ministerio de Ganadería y Agricultura deberá enfrentar desafíos fundamentales. Entre otros, Vega deberá confirmar o negar la amenaza de Fusarium raza 4 (Foc R4T) sobre las musáceas -principalmente banano y plátano-, en una hacienda en El Oro.

Además, deberá articular un programa nacional que incluya vigilancia epidemiológica, erradicación de plantaciones infectadas, bioseguridad y capacitación a los productores para prevenir la propagación del patógeno. En ese sentido, la gestión deberá priorizar la acción coordinada entre entidades públicas, gremios y centros de investigación para contener la plaga sin comprometer la cadena agrícola-exportadora del país.

