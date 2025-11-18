¿Quién es Gilda Alcívar, la nueva ministra de Educación?

Este martes 18 de noviembre, el presidente Daniel Noboa anunció la salida de Alegría Crespo, quien ocupaba el cargo

El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso una serie de cambios en su gabinete ministerial este martes 18 de noviembre de 2025, horas después del revés electoral que sufrió en la consulta popular y el referéndum del domingo 16.

Ya el lunes 17 se confirmaron las primeras bajas ministeriales. Danilo Palacios, titular de Agricultura, e Ivonne Núñez, principal de la cartera de Trabajo, anunciaron su salida del Gobierno central. Horas después, se confirmó la salida del gobernador del Guayas, Humberto Plaza, y de la vocera del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo.

Al mediodía de este martes 18, el primer mandatario ecuatoriano dispuso una serie de cambios en su gabinete ministerial "con el objetivo de fortalecer la gestión pública".

De esta forma, Zaida Rovira deja de ser la titular del Ministerio de Gobierno y asume nuevamente al Ministerio de Desarrollo Humano. En su reemplazo ingresa el comunicador Álvaro Rosero.

Harold Burbano pasa a liderar el Ministerio de Trabajo en lugar de Ivonne Núñez. Jimmy Martin deja el Ministerio de Salud Pública, cuyas funciones son delegadas a la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

Juan Carlos Vega asume como titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería; mientras que Jorge Carrillo sale de la Secretaría de Gestión de Riesgos y será reemplazado por Carolina Lozano.

Alegría Crespo Cordovez también dejó su cargo como ministra de Educación para dar paso a Gilda Alcívar, según un comunicado emitido por la Presidencia.

¿Quién es Gilda Alcívar?

Gilda Alcívar es una comunicadora y educadora guayaquileña. Es licenciada en Comunicación con mención en Periodismo Internacional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Se desempeñó como coordinadora académica en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

En el año 2007 pasó a la Universidad Ecotec, en la que se desempeñó como coordinadora de la Facultad de Marketing y Comunicación. En el 2019, cuando tenía 37 años, se convirtió en la primera mujer en asumir como rectora de esa institución académica.

Según su cuenta de LinkedIn, en la Ecotec se mantuvo como directora ejecutiva entre junio del 2004 y octubre del 2025, en que pasó a la UEES para ocupar el cargo de directora académica.

