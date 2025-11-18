Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

damilo palacios
Danilo Palacios salió del Ministerio de Agricultura dejando pendientes.Cortesia

Danilo Palacios salió del Ministerio de Agricultura dejando pendientes

Dos ministros de Daniel Noboa renunciaron a sus cargos tras la derrota en el referéndum

El pasado 17 de noviembre, Danilo Palacios renunció al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, tras la derrota del Gobierno en la consulta popular y referéndum. Su salida deja pendientes varios temas clave para el sector agrícola.

Te puede interesar Sin Constituyente, a la economía en Ecuador le urge hallar otras alternativas

¿Qué quedó pendiente?

La autoridad, quien anunció su renuncia mediante una carta pública en redes sociales, agradeciendo al presidente Daniel Noboa y señalando que regresará a la empresa privada, se fue sin anunciar por ejemplo si efectivamente existe una plaga de Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T) en Ecuador, tras el envío de análisis a África de muestras detectadas en septiembre de 2025 en una finca bananera de Santa Rosa, provincia de El Oro.

Ministerio de trabajo fachada

Ministerio de Trabajo Ecuador: Las 5 tareas urgentes que hereda el próximo titular

Leer más

El exministro además había fijado recientemente un nuevo precio oficial del arroz, tema sensible para productores y consumidores.

El precio fijado para 2025 fue de $34 por la saca de 205 libras de grano corto y $36 por la saca de grano largo. Aunque el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció que fue un consenso entre productores e industriales, parte del sector arrocero considera que el valor no cubre sus costos y reclama mayor control para evitar especulación.

RELACIONADAS

En otros pendientes, se entregaron mapas de susceptibilidad para enfrentar los impactos del fenómeno climático, desde dicho Ministerio, pero queda pendiente la ejecución de planes de mitigación y apoyo a agricultores.

Palacios además impulsaba proyectos de tecnificación y acceso a créditos, cuya continuidad dependerá de su sucesor. Además, persisten reclamos de asociaciones campesinas sobre costos de producción, acceso a mercados y subsidios.

La segunda renuncia

La de Palacios fue la segunda baja en el gabinete del presidente Daniel Noboa, después de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. La decisión se enmarca en el remezón político tras el triunfo del “No” en el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Liga Prosperar: la primera liga inclusiva del país dejó una jornada llena de emoción

  3. Israel aplaude el plan de Trump para Gaza respaldado por la ONU

  4. Juan Carlos Vega regresa al Gobierno, asumirá el Ministerio de Agricultura

  5. El radiodifusor Álvaro Rosero es el nuevo Ministro de Gobierno

LO MÁS VISTO

  1. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  2. Renuncias en el gabinete de Noboa: Carondelet aclara que es un procedimiento habitual

  3. ¿Qué pasa con ChatGPT, X y Canva?

  4. Los ministros de Noboa que han salido tras la consulta popular 2025: ¿Se van más?

  5. Ecuador vs. Nueva Zelanda la alineación de Beccacece para jugar en Nueva Jersey

Te recomendamos